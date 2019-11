L'habitatge turístic fa créixer l'oferta d'allotjament al Bages el 20% en un any

Pas a pas, el Bages va consolidant una oferta turística i es va convertint en una destinació que apareix estadísticament en el mapa. Així ho apunten les dades que recull i maneja el laboratori de turisme de la Diputació de Barcelona, i que ahir es van exposar a agents del territori en una sessió celebrada a Callús. Una primera xifra rellevant és que, només en un any (del 2017 al 2018), el nombre de places d'allotjament va augmentar a la comarca el 19,7%, empès fonamentalment per l'increment del nombre d'habitatges d'ús turístic, que van créixer el 14,5%. El nombre de places en aquesta modalitat d'allotjament turístic ja suposa el 25% del total. En concret, la comarca disposa de 3.101 places (distribuïdes entre 243 establiments), de les quals 792 són d'habitatges d'ús turístic. El nombre més elevat correspon a establiments hotelers (1.073), seguits de càmpings (504) i apartaments (236), mentre que els 496 restants corresponen a diferents tipologies d'establiments de turisme, com pot ser turisme rural o albergs. En el global de comarques de Barcelona (sense comptar el Barcelonès) l'oferta d'establiments d'allotjament al Bages equival al 2,6% del total, mentre que el nombre de places suposa l'1,9%.

En relació a la distribució comarcal dels turistes allotjats a l'entorn de Barcelona, el Bages registra el 3% del total, mentre que les comarques amb el percentatge més elevat són el Maresme (29,7%), el Baix Llobregat (25,8%) i el Garraf (16,4%).

L'estudi presentat ahir també mostra els nivells d'ocupació que han tingut tres modalitats d'establiment durant els últims quatre anys durant el període d'estiu (juny-setembre). Aquest 2019, el sector hoteler de la comarca va arribar a una ocupació del 70% el juny, que va anar baixant progressivament i es va situar per sobre del 60% el juliol i l'agost, fins a quedar en el 57,2% el setembre. En el cas dels càmpings, l'ocupació més alta va ser del 66,1 % (a l'agost), mentre que el juliol i el setembre no van arribar al 50%. I pel que fa a les cases de turisme rural, també van tenir l'ocupació màxima a l'agost, però just del 50%.

Una dada que també apunta que el turisme al Bages està experimentant una tendència a l'alça és la recaptació per taxa turística. Tot i que entre el 2017 i el 2018 ha estat gairebé idèntica, entre l'any passat i cinc anys enrere hi ha hagut un increment del 30%. En concret, el 2013 es van recaptar al Bages 110.718 euros de taxa turística, xifra que el 2018 es va elevar a 142.643 euros. Cal tenir present que aquesta taxa la paga el visitant que fa pernoctació. A més, la comarca ha situat dos indrets concrets entre els cinc més visitats de l'entorn de Barcelona. Montserrat és al segon lloc, només superat per la Roca Village, mentre que el complex Món Sant Benet se situa en cinquena posició. Entremig hi ha el circuit de Catalunya i el parc natural del Montseny.