Dos dels acusats en un cas que implica l'exalcalde de Navàs pacten amb el fiscal

Els dos propietaris acusats d'aixecar una nau en terrenys no urbanitzables, en el marc d'un cas en el qual també és acusat l'exalcalde de Navàs, Jaume Casals, van pactar, ahir, amb la fiscalia una pena de 9 mesos de presó per un delicte sobre l'ordenació del territori. Ahir al matí es va celebrar la primera sessió de la vista oral del judici, que continuarà avui amb la declaració de Casals, defensat per l'advocat Benet Salellas, que sempre ha defensat la seva innocència davant les acusacions del fiscal.

En concret, la fiscalia acusa Casals d'un delicte continuat de prevaricació i d'un altre, també continuat, sobre l'ordenació del territori. Els fets, segons el relat de la fiscalia, es remunten al 2013, quan els dos propietaris del ter-reny, que han pactat amb el fiscal, van iniciar la construcció, sense llicència, d'una nau –ara ensorrada– en terrenys no urbanitzables a Palà de Torroella, on només eren permeses edificacions per a l'explotació forestal, però, segons el fiscal, la intenció real dels propietaris era dedicar-lo al turisme rural. Segons el fiscal, l'aleshores alcalde «va tolerar intencionadament que les obres es poguessin acabar». I els seus interrogatoris durant la sessió d'ahir del judici van anar en aquesta línia.

Així, en l'interrogatori a dos agents de la Guàrdia Civil i a dos agents rurals –aquests últims van descobrir les obres el 2013–, els va preguntar per la celeritat amb la qual l'Ajuntament els havia remès informació sobre els expedients relacionats amb aquest cas i va explicar que havien estat necessaris diversos requeriments, i també van considerar que la resposta no havia estat ràpida i que van presentar una denúncia administrativa en no rebre resposta per part dels serveis tècnics municipals. Un dels rurals també va explicar que, per les fotografies que ha vist, li consta que la construcció va ser enderrocada.

També van declarar dos agents i una exagent de la Policia Local de Navàs, que van explicar que, un cop la nau ja estava construïda, van intentar dos cops, sense èxit, precintar la nau davant la possibilitat que s'hi portessin a terme activitats no autoritzades, i que no es va poder fer efectiu fins al tercer intent, un cop ja tenien autorització judicial.

Ahir també van declarar diferents treballadors i extreballadors del consistori navassenc, que van descartar que Casals hagués intervingut en aquest cas en qualsevol sentit. Així, una extreballadora dels serveis de secretaria i també un exsecretari municipal van assegurar que al departament hi havia «sobrecàrrega» de feina i que precissament per aquest motiu els expedients sancionadors i disciplinaris que s'incoaven acabaven prescrivint. També van descartar que l'aleshores alcalde els donés instruccions en qualsevol sentit a l'hora de gestionar expedients, i fins i tot van anar més enllà assegurant que Casals «es fiava dels criteris dels tècnics».

Un altre dels testimonis que va declarar és el que el 2013 era arquitecte municipal, jubilat fa aproximadament un any. Respecte a un informe que el 2 d'abril del 2013 l'alcalde li va sol·licitar que emetés en 10 dies, però que no va arribar fins passats 2 mesos, l'arquitecte va negar que en cap moment l'alcalde li havia demanat que el demorés, i va remarcar que en aquella època ell havia tingut diverses baixes. També va admetre que el 2014 i el 2016 havia fet informes en els quals parlava de la «possible legalització» de la construcció, sempre que es dediqués a activitats permeses per la qualificació del sòl.

D'altra banda, a l'inici del judici, el fiscal va intentar, sense èxit, incorporar un expedient sancionador del 2013 incoat per l'Ajuntament de Navàs per una construcció a Castelladral. La defensa va demanar que no s'acceptés ja que hauria generat indefensió. El tribunal es va negar a acceptar-lo retraient que si el document ja estava en possessió de la fiscalia, s'hauria d'haver aportat abans.



Petició de 3 anys i mig de presó

La fiscalia demana per a Casals una pena de tres anys i mig de presó, una multa de 6.000 euros i la inhabilitació per càrrec públic per un període de 13 anys.