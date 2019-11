L'alcalde de Castellgalí: «És una vergonya el que paga la Generalitat a Autema i que no desdobli la C-55»

Davant les dades publicades per Regió7 aquest dimecres, on es xifra en 60 milions d'euros els diners que ha pagat la Generalitat a Autema, la concessionària de l'autopista Manresa-Sant Cugat entre el 2017 i el 2018 com a compensació per la reducció de tarifes, és a dir, la meitat del pressupost del desdoblament de la C-55, que és de 120 milions, l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno (PSC), ha titllat de "vergonya" i "insult als habitants del Bages" la política d'inversions del Govern català.

"És intolerable i increïble", diu Gimeno respecte a la xifra que ha pagat la Generalitat en bonificacions i en només dos anys a la concessionària de la C-16, Autema Ferrovial, "mentre al mateix temps seguim tenint una C-55 que en el seu tram sud, entre Manresa i Castellbell, està absolutament col·lapsada en hores punta tant els dies feiners com els caps de setmana".

El batlle fa una crida a dir "prou". Aquest dimecres, al Consell d'Alcaldes, va demanar a la resta de responsables municipals "reflexionar" sobre les dades aportades per Regió7 i buscar un consens per actuar de forma conjunta. "No és acceptable que seguim pagant per més bonificacions a una concessionària", afirma. Properament tindrà lloc una reunió amb la Generalitat, però mentre aquesta no arriba i s'acorda "l'única solució possible, el desdoblament", Gimeno diu que "seguiran apareixent notícies i dades que ens continuaran deixant vermells a tots".