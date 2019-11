Sant Fruitós escalfarà amb biomassa l'escola Monsenyor Gibert i llar d'infants Les Oliveres

L'escola Monsenyor Gibert i la Llar d'Infants Les Oliveres de Sant Fruitós de Bages disposaran de calefacció i d'aigua calenta a través d'una caldera de biomassa que funcionarà amb estella de fusta. Aquesta caldera s'ubicarà en un lateral del pati de l'escola dins una edificació degudament protegida i amb una estètica adequada amb l'entorn, segons han informat fonts municipals.

La primera mesura que es realitzarà abans de l'inici de les obres, serà la col·locació d'una doble tanca protectora en l'espai del pati on es realitzaran els treballs per tal d'assegurar la màxima seguretat pels infants. Les obres, que s'iniciaran aquest dilluns vinent i que és previst que finalitzin a mitjan del proper mes de març, comportaran l'aixecament de la vorera del carrer General Prim, que toca a l'escola i, per tant, els vianants s'hauran de desplaçar per la vorera del davant. Durant el període de vacances escolars de Nadal és previst executar els treballs que comportaran l'aixecament del carrer de Les Oliveres per tal de no afectar a les entrades i sortides dels recintes escolars.

La caldera de biomassa substituirà les calderes elèctriques encarregades de generar, fins ara, l'aigua calenta i la calefacció que consumien aquests dos centres educatius. El combustible que s'utilitzarà per alimentar aquest tipus de caldera serà l'estella. Sant Fruitós de Bages ja disposa de calderes que funcionen amb biomassa al camp de futbol municipal i al pavelló d'esports.

La nova caldera de 400 KW que donarà servei als dos centres educatius està finançada per la Diputació de Barcelona a través dels fons europeus FEDER i el seu cost és de 308.377 euros.