Santpedor obrirà dilluns la campanya per a la votació sobre el futur de les vaquetes

Santpedor obrirà dilluns la campanya de cara a la votació convocada per al 24 de novembre sobre la continuïtat de les vaquetes de la festa major. Una campanya que no promourà l'Ajuntament amb cap sentit de vot, però que sí que regula perquè aquelles organitzacions que vulguin exposar els seus arguments a favor o en contra de mantenir aquesta activitat puguin fer-ho en un espai municipal. Fins ahir, però, cap entitat no havia tramitat oficialment cap sol.licitud per a la realització d'un acte en relació a aquest procés participatiu en forma de consulta convocat per a d'aquí 18 dies, tot i que fonts municipals han explicat que s'ha detectat interès per fer activitats de campanya.

El que sí que farà el consistori a partir de la setmana que ve és una campanya de difusió de la iniciativa, explicant-ne els mecanismes de funcionament i, sobretot, incentivant a la participació. I en la presentació va fer una crida perquè, si n'hi ha, sigui «un debat respectuós entre les parts contraposades», i una campanya «molt santpedorenca, no dels correbous en general».

De fet, les bases del procés estableixen que podran promoure activitats de campanya durant el període establert i usar els espais públics reservats per a la consulta, prèvia petició per instància a l'Ajuntament, les organitzacions socials o professionals amb entitat jurídica i registrades al Registre d'Entitats de Santpedor.

Des del moment que es va concretar la data en què es posarien les urnes, l'equip de govern (ERC i Junts per Santpedor) va deixar clar que es mantindria neutral i que, per tant, no faria campanya expressant-se en cap sentit.

Aquest procés participatiu en forma de consulta tindrà lloc el diumenge de 24 de novembre entre les 9 del matí i les 8 del vespre a la sala 1 d'Octubre de la biblioteca, on s'habilitaran tres urnes i es trobaran els sobres i les paperetes. Serà una consulta amb una única pregunta i amb resposta binària. En concret, es demanarà: «Santpedor ha de mantenir la celebració de les vaquetes?». Es podrà respondre sí o no marcant una de les dues caselles de la papereta que es posarà a disposició dels votants, o votar en blanc deixant les caselles sense marcar. Els resultats es donaran a conèixer el mateix dia 24 poc després que s'hagin tancat les urnes.

Serà un procés participatiu de caràcter no vinculant, però tot i això el govern municipal va prendre el compromís d'acceptar el resultat de la consulta «en el marc de la normativa vigent». En cas que el resultat fos un no a la continuïtat de les vaquetes, ja no se celebrarien en la festa major de l'any que ve. Si, per contra, el que surt de les urnes és una voluntat majoritària de mantenir la tradició, l'Ajuntament també pren el compromís de fer-ho efectiu mentre estigui emparada per la llei general.

El cens serà d'unes 6.100 persones, ja que hi podran participar les persones de més de 16 anys que constin al padró municipal tancat el 5 de setembre del 2019, coincidint amb el moment en què es va anunciar la intenció d'obrir un procés participatiu. L'executiu no s'ha volgut fixar un llindar mínim de participació a partir del qual es considerin representatius els resultats, perquè considera que seria injust per als que sí que decideixin expressar-se.