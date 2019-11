La reacció dels organitzadors a la prohibició de la trobada gegantera de Sant Joan: «Hem quedat astorats»

«Hem quedat astorats perquè no ho entenem. Nosaltres som una associació cultural i no política», explica a Regió7 el president de La Verbena, Jaume Barnaus, després de saber que la Junta Electoral de Manresa ha prohibit la trobada gegantera prevista per aquest diumenge a Sant Joan de Vilatorrada. L'acte previst era una cercavila amb final a la plaça Major i que prèviament havia de passar pel carrer del Riu, plaça de l'Església, carrer Major, plaça de la Pau, avinguda Montserrat, carrer del Sol i carrer Joncadella.

La Junta Electoral de zona ha prohibit la celebració el dia de les eleccions. L'òrgan al·lega, en un escrit emès ahir, que podria «interferir en la jornada electoral», sense especificar en quin sentit l'afectaria. Es tracta de la trobada que la colla gegantera del municipi celebra cada any, i en la qual han de participar nou grups provinents d'altres punts de Catalunya i un de Menorca. La Junta s'ha pronunciat arran de la petició de l'Ajuntament de Sant Joan, que col·labora en l'organització, per celebrar la festa el 10-N. Els responsables de la Societat Coral i Recreativa La Verbena, entitat en la qual està integrada la colla gegantera del municipi, estan sorpresos per la resolució de la Junta Electoral perquè no entenen com pot afectar els comicis.

En un primer moment, la jornada gegantera s'havia de celebrar dissabte, 9 de novembre, però l'associació va demanar fa tres setmanes canviar-ho per al dia 10. L'Ajuntament, com que col·labora en l'organització, es va encarregar de fer la petició a la Junta Electoral. «Ens van dir que era dia de reflexió i ens van advertir que potser no ens ho deixarien fer. El mes passat vam acordar demanar el canvi de data», explica el responsable de l'entitat cultural.

Amb aquesta resolució, la trobada torna a passar a dissabte. «Ja havíem avisat les colles que ho faríem diumenge, i això complica la participació dels grups que van confirmar que vindrien», afegeix Barnaus. Per aquest motiu, els responsables de La Verbena van contactar ahir amb la direcció de Cultura Popular de la Generalitat amb la finalitat que maniobri per evitar el canvi de data, però no els han donat gaires esperances.

Fonts de la Junta Electoral afirmen a aquest diari que havien accedit prèviament que la festa se celebrés en la jornada de reflexió. Afegeixen que les activitats que es fan al carrer i afecten la mobilitat d'un municipi, perquè impliquen tallar carrers, se solen denegar per permetre que tothom pugui anar a votar al seu col·legi electoral amb garanties i sense problemes.

De fet, el municipi de Puig-reig celebrarà aquest cap de setmana la Fira de Sant Martí i diumenge no tallaran els carrers Major i Llobregat, tal com se sol fer habitualment. Són els carrers on comerciants i empreses exposen a l'aire lliure els seus productes. Diumenge, a causa de les eleccions generals, els carrers estaran oberts a la circulació. En aquest municipi, però, hi ha prevista una trobada gegantera per al 10-N.

El manresà Valentí Serra, que presideix l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya i és responsable dels geganters del barri del Poble Nou de la capital del Bages, ha expressat el seu malestar per la decisió. «Els del Poble Nou participem en una trobada a Teià (Maresme) i diumenge se'n celebraran d'altres. Se n'ha organitzat altres vegades en jornada electoral i no ha passat mai res. És vergonyós. No s'ha de barrejar política i cultura, i l'afectació en la mobilitat és mínima», assegura.