Navàs escollirà dilluns el nou alcalde, en substitució del cupaire Genís Rovira

Navàs tindrà nou alcalde dilluns al vespre, després de la renúncia temporal al càrrec de qui oficialment ha estat el batlle des del principi de mandat, Genís Rovira (CUP). Per a aquest dia a les 8 del vespre hi ha convocat el ple municipal amb un únic punt a l'ordre del dia, que és el de l'elecció del nou batlle de la corporació, que recaurà en la figura del cap de files d'ERC, Salvador Busquets.

Tal i com va explicar aquest diari el canvi al capdavant del consistori ve motivat per la renúncia temporal al càrrec per part de Genís Rovira com a conseqüència d'una malaltia que se li va detectar aquest estiu, i per a la qual està seguint un llarg tractament, que no li permet estar a plena disposició. Tanmateix, mantindrà l'acta de regidor i la CUP i Esquerra, que governen plegats, han acordat invertir l'ordre temporal de les alcaldies que, en virtut del pacte, s'havien repartit dos anys per a cadascuna de les formacions.

Pacte que establia que els dos primers anys el batlle fos de la CUP i els dos darrers dels republicans. És aquest ordre el que s'inverteix i ERC passarà a tenir l'alcaldia a mans de qui va ser el seu candidat a les eleccions, Salvador Busquets, fins al setembre del 2021. La intenció és que quan llavors la CUP reprengui l'alcaldia, el batlle torni a ser Genís Rovira. Salvador Busquets ja ha estat exercint com a alcalde accidental des del mes de juliol, quan es va signar el decret de delegació temporal perquè Rovira marxava de vacances, que va ser justament quan se li va detectar la malaltia.