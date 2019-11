Sallent estrena una gegantona dedicada a les Enramades que han ideat els infants

Sallent té una nova gegantona: l'Enramada. S'ha estrenat aquest divendres a la tarda al Parc Municipal Pere Sallés, just quan els nens i nenes sortien de l'escola, a través d'un petit espectacle i amb la font dels gegants engalanada per a l'ocasió com si fossin les enramades. És la primera figura que formarà part del conjunt dels Gegants de les Escoles de Sallent i Cabrianes. El projecte ha estat impulsat pels Gegants i Nans de Sallent amb el suport de l'Ajuntament i la col·laboració dels centres educatius.

La figura fa uns 2 metres d'alçada i la podran portar infants a partir de cicle mitjà o tots aquells que tinguin l'alçada adequada. Des de l'entitat s'ha volgut acostar als més petits el sentiment geganter i també donar a conèixer les festes del poble. La gegantona s'ha creat a partir dels esbossos que han fet els nens i nenes de 3r i 4t de primària de les escoles Vedruna, Torres Amat i els Pins de Cabrianes, que van dibuixar com s'imaginaven un gegant que representés les Enramades i el Carnaval.

Un cop van tenir els esbossos, se'ls va mirar un jurat format per membres de l'entitat, els Amics de les enramades, l'Ajuntament i el creador, Carlos Morillo, un jove de 23 anys de Montornès del Vallès. A partir de les diferents propostes es va crear la figura per tal que fos una suma de totes les idees. En la figura es pot veure representat el tradicional boix, que era el principal element que abans guarnia els carrers, les flors i a la butxaca un embotit, fent referència a la llegenda dels embotits.

El cap de colla dels Geganters, Miquel Gili, assegura que s'han volgut allunyar de sexualitzar la figura. Reconeix que a la gent li costarà no associar-ho, però deixa clar que té un aspecte humà però «fantasiós», ja que vol ser una al·legoria a la festa. El seu creador, Carlos Morillo, explica que «els colors i la seva roba no s'han escollit a l'atzar», detalls que han ajudat al seu aspecte. Segons Gili, un dels objectius principals és fer «un homenatge a tota aquella gent que any rere any ha fet possible les dues festes».

Ara la figura rodarà cada trimestre per un centre diferent. Primer serà el torn de Cabrianes, després de l'escola Vedruna i finalment del Torres Amat. A cada centre es farà un taller de dues hores per aprendre a fer-la ballar. A més, també s'ensenyarà als nens a enfeixar-se i trobar l'equilibri dins del gegant. Gili explica que s'ha volgut recrear un gegant tant per dins com per fora i és per aquesta raó que el sallentí Jaume Riu ha fet uns cavallets expressament per poder-lo portar.

Així,es vol que els infants s'il·lusionin amb el projecte i que tinguin interès pel món geganter i la seva tradició, que en dècades passades va tenir una importància molt destacada. Malgrat això des de l'entitat lamenten que no hi hagi prou portadors per poder fer ballar a les diferents figures. L'Enramada, amb l'ajuda dels infants, podrà anar canviant alguns dels seus guarniments que la faran polivalent. A més, podrà participar en les festes que organitzin els centres educatius i en les sortides que fan els Gegants de Sallent.