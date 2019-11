Sant Vicenç farà un 'escape room' sobre el canvi climàtic

Un escape room sobre el canvi climàtic és una de les activitats més destacades de la Setmana del Medi Ambient de Sant Vicenç de Castellet que tindrà lloc del 15 al 24 de novembre. L'escape room a la sala de Cal Soler s'adreça al públic familiar i adult en una activitat de 50 minuts de durada que proposarà una missió que reflexiona al voltant del canvi climàtic. Es programarà el 24 de novembre de les 2/4 d'11 a 2/4 de 2. Entre el programa d'actes també destaca el taller Recigatem! per restaurar i recuperar contenidors antics de vidre i convertir-los en punts d'alimentació de colònies controlades de gats, que es farà el mateix diumenge 24 de novembre al porxo de Cal Soler.

El mercat de segona mà i intercanvi arriba a la quinzena edició aquest 2019. Serà el dissabte 23 de novembre de 10 a 2 del matí, a la plaça de l'Ajuntament amb xocolatada per a tots i totes les participants. En paral·lel, hi haurà el photocall Vull un món de colors perquè el públic es pugui fer fotos divertides mentre es reivindiquen accions per millorar el planeta i es programarà l'edició especial de L'hora del conte Els 4 dracs i altres contes del mar a càrrec de Susanna Tornero.

Les activitats començaran divendres de la setmana vinent amb la deixalleria mòbil al mercat municipal en què s'explicaran les bonificacions de la taxa de residus. El cap de setmana també es farà la sortida guiada Natura, Història i Llegendes a Sant Jaume de Vallhonesta. En paral·lel, s'ha programat el taller d'higiene personal, neteja de la llar i cosmètica a càrrec d'Esther Peñarrubia, traductora del llibre Residu Zero a casa de Bea Johnson i l'exposició Reduïm Residus, que es podrà veure a l'Espai Ateneu del 25 de novembre al 5 de desembre. Totes les persones que participin al taller rebran el llibre Residu zero a casa.

La Setmana del Medi Ambient també programarà visites a la deixalleria municipal i a l'entorn del bosc de ribera, mentre que el local del col·lectiu Sempre dones acollirà un taller per confeccionar les banderoles de festa a partir de roba vella reutilitzada.

Finalment, durant tota la setmana es podrà participar de l'activitat El bosc de la vida a l'Espai Ateneu que compta amb la participació de les escoles del municipi i promourà la prevenció de residus.

Les activitats compten amb la participació dels centres educatius del municipi i la col·laboració de les entitats Sempre dones, Centre Excursionista Sant Vicenç de Castellet i Ceps i Manduca.