Sant Joan torna a reproduir uns resultats similars als de Catalunya

Les dades electorals de Sant Joan de Vilatorrada a les eleccions generals d'aquest diumenge tornen a ser molt similars a les del conjunt de Catalunya, una coincidència recurrent en els darrers comicis que li han fet guanyar el sobrenom de «l'Ohio català». En aquesta ocasió, hi ha una diferència màxima de dos punts percentuals en les diferents formacions i alguns canvis en la correlació de forces, com Vox i PP, que s'intercanvien posicions.

Tant a les últimes eleccions al Parlament del 2017 com a les passades eleccions generals del 28 d'abril, el municipi va clavar els percentatge de vots –amb una variació màxima d'un punt- de les sis primeres formacions respecte els que es van donar a nivell global al territori català. Aquest cop els resultats no són tan calcats però si molt similars amb una diferència màxima de dos punts percentuals. Hi ha alguns canvis també en la correlació de forces: Vox obté més suport que el PP al municipi bagenc, mentre que a nivell català és a l'inrevés. El mateix passa amb JuntsxCat i els Comuns, que s'intercanvien el tercer i quart lloc però amb un percentatge de vots molt similar.

D'aquesta manera, Sant Joan continua sent un dels municipis que tenen un comportament més semblant al del conjunt del país. Diumenge, ERC va guanyar les eleccions al municipi del Bages amb 1.373 vots, el 23,38% del total, una dada molt similar a la xifra global que ha tingut el partit a Catalunya, on es va imposar amb el 22,56% dels vots. Els republicans van estar seguits de prop pel PSC, que va obtenir el 22,33% dels sufragis i al conjunt del país el 20,51%. Junts per Catalunya, que a Sant Joan és tercera força i a Catalunya quarta, va tenir el 13,68% dels vots mentre que al global català va arribar als 14,83%. En Comú Podem va sumar el 14,18% i el 13,03% dels sufragis, respectivament.

Mentre que al municipi del Bages Vox (6,85%) se situa com a cinquena força, a nivell català hi ha el PP (7,43%) i, per tant, les dues formacions s'intercanvien posicions però amb poca diferència percentual de vots. A la sisena posició hi coincideix la CUP que ha tingut pràcticament els mateixos suports a Sant Joan amb el 6,54% que a tot Catalunya amb el 6,35%. El mateix passa amb Ciutadans que és la vuitena força tant a la localitat bagenca, amb el 5,16% dels vots, com a Catalunya amb el 5,61%.

Amb aquestes similituds Sant Joan de Vilatorrada es manté com un dels «Ohio» catalans, nom amb el qual es va batejar el municipi bagenc després que a les eleccions del 21-D encertés els números globals de Catalunya, emulant a l'estat nord-americà que té la fama que qui hi guanya les presidencials acaba sent el president dels Estats Units.