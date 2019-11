Navàs canvia d'alcalde amb el desig que Genís Rovira pugui reprendre el càrrec

El republicà Salvador Busquets va rebre ahir al vespre la vara d'alcalde de Navàs de mans del cupaire Genís Rovira, i el nou batlle va expressar el desig que d'aquí a poc menys de dos anys pugui repetir el gest amb l'ordre invertit però amb idèntics protagonistes. L'Ajuntament de Navàs va oficialitzar i formalitzat el relleu a la presidència del consistori, un canvi que, tot i que estava acordat des de principi de mandat, s'ha vist trastocat en els temps pactats, motivat per la renúncia temporal al càrrec que ha presentat Rovira, com a conseqüència d'una malaltia que se li va detectar aquest estiu i per a la qual està seguint un tractament diari que es perllongarà durant els propers mesos i que no li permet estar a plena disposició.

Tal com ja va informar aquest diari en el moment que es va anunciar la seva renúncia (que es va formalitzar en un ple el 29 d'octubre), el fins ara batlle no deixa, però, l'acta de regidor. Continuarà, per tant, tenint responsabilitats de govern, amb l'objectiu que el setembre del 2021, quan l'alcaldia retornarà a la CUP, pugui ser ell mateix la persona que l'assumeixi. Cal recordar que, en virtut del pacte signat entre les dues formacions, la CUP i ERC van acordar repartir-se l'alcaldia dos anys per a cada partit, i que el que s'ha fet ara de manera acordada, forçats per les circumstàncies personals de Rovira, és invertir l'ordre temporal pactat inicialment.

El d'ahir, doncs, va ser un ple de proclamació de nou alcalde atípic i ràpid, ja que es tractava d'un relleu acordat i anunciat, però que tanmateix va haver de seguir el protocol habitual. Es va haver de constituir una mesa d'edat, formada pel regidor de més edat (Josep Maria Santiveri, del PSC) i per la regidora més jove (Marta Manubens, d'ERC); es va haver de fer una proclamació de candidatures (només es va presentar la d'ERC en la persona de Salvador Busquets); i es va haver de procedir a una votació amb urna i paperetes. Lògicament, no hi va haver sorpreses, però sí un detall. Busquets va rebre els vots favorables dels deu regidors dels dos grups que formen l'executiu (tant la CUP com ERC tenen cinc representants al consistori), però també d'un dels dos regidors (el vots és secret) de l'oposició que ahir eren al ple municipal: Katy Puig (Junts per Catalunya) o Josep Maria Santiveri (PSC). El dotzè va ser un vot en blanc. El socialista Marcel Sibila va excusar la seva absència.

Atès el context del relleu, va ser un ple de pocs discursos, en què els dos portaveus de l'oposició bàsicament van desitjar sort i encerts al nou alcalde, tant a l'hora de presidir i conduir els plens municipals, com en la presa de decisions al capdavant del govern.

Per part de la CUP, va ser el mateix alcalde sortint, Genís Rovira, qui va prendre la paraula per «agrair als companys d'ERC que s'hagin avingut a capgirar l'ordre del pacte», i també per «desitjar molts encerts» al nou batlle, «perquè també seran encerts nostres, ja que per això som un equip de govern».

Ja investit com a nou alcalde i amb la vara davant seu, Salvador Busquets va fer un agraïment general a tot el seu entorn familiar i de partit, expressant que «quan un entra a la política municipal es desconeix l'afectació que això tindrà en l'entorn més pròxim. Ara us en demano una mica més de paciència, perquè el meu compromís amb el meu poble s'amplia». En referència al relleu, va subratllat que «la vida de vegades no et dona opció, i ERC vam tenir clar que calia ser generosos i assumir el repte d'aquest canvi». I va desitjar que el setembre «el Genís pugui reprendre el càrrec amb totes les energies i il·lusions, com jo ara». En el pla més polític, Busquets va destacar que Navàs «és segurament un dels pocs pobles que té tots els serveis municipalitzats, amb més de 150 empleats», la qual cosa, va dir «ens exigeix un gran esforç de gestió». I va demanar que «polítics i poble anem de la mà».