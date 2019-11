Bagesturisme promou una campanya perquè els infants coneguin el territori

Convidar els infants a descobrir i valorar el territori, perquè es converteixin en ambaixadors de la comarca per als seus amics, familiars i coneguts. Aquesta és la proposta d'"Explora el Bages", una campanya impulsada per Bagesturisme, amb el suport de l'àrea d'Educació del Consell Comarcal del Bages i de la Diputació de Barcelona, que proposarà als infants de la comarca 40 activitats per fer al territori abans dels 12 anys.

Les propostes es troben recollides en un passaport i estan dividides en cinc temàtiques: Soc explorador/a, Soc geòleg/òloga, Soc excursionista, Soc amant de la cultura i Soc gurmet. Totes les activitats proposades són gratuïtes i fomenten l'esperit de descoberta i experimentació. Per exemple, es proposa als infants escoltar el silenci dins d'una barraca de pedra seca, creuar el Llobregat per un pont antic, entrar en una cova o bauma del Geoparc, fer un pícnic en un bosc d'aurons del Bages, passejar per una vila medieval o cuinar una amanida amb tomàquets de la comarca. La campanya planteja activitats senzilles que poden fer-se en família, afavorint que petits i grans comparteixin bones estones a la vegada que descobreixen el territori.

El passaport es pot recollir a les oficines de turisme de Manresa, Mura i Cardona, o bé imprimir-lo directament des de l'apartat de blog del web www.bagesturisme.cat. Si els infants fan 10 de les activitats proposades, podran segellar-lo en aquestes mateixes oficines de turisme i recollir un obsequi.

La campanya, als menjadors escolars

En coordinació amb l'àrea d'Educació de Consell Comarcal, la campanya arribarà també als menjadors escolars de diferents centres educatius de la comarca. En total, es repartiran 250 passaports entre els alumnes de les escoles Olivar de Castellnou de Bages, Serra i Riu d'Or de Santpedor, Joventut de Callús, Mare de Déu de Montserrat i Francesc Macià de Súria, Mare de Déu del Patrocini de Cardona, Sant Esteve de Sant Mateu de Bages i Joan de Palà de Cardona. En aquests centres es treballarà el contingut del passaport a l'hora de menjador i es farà conjuntament alguna de les activitats proposades.

Segons Agustí Comas, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages, "volem que la població del Bages cregui en el potencial turístic de la comarca i n'esdevingui prescriptor. La campanya és una manera d'impulsar l'orgull i el sentiment de pertinença dels nens i nenes de la comarca del Bages, i aconseguir que ells l'encomanin als seus familiars i amics".

Des de Bagesturisme es treballa per convertir els actius turístics de la comarca en productes turístics i per promocionar-los, de manera que el turisme es converteixi progressivament en un factor de desenvolupament del territori.