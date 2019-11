Cardona obre convocatòries per ser ballador i membre del Consell de l'Àliga

El Consell de l'Àliga de Cardona ha obert dues convocatòries: la primera per ser nou ballador (aliguers) i la segona per ser nou Conseller de la Vila dins el Consell de l'Àliga. Pel que fa a la convocatòria de balladors, s'obren tres places. La selecció dels candidats es farà en funció de criteris d'aptitud física i artística, segons marca el protocol dels Aliguers de Cardona. L'elecció final serà valorada pels Aliguers de Cardona i ratificada pel Consell de l'Àliga.

Pel que fa a la convocatòria per ser membres del Consell de l'Àliga com a Consellers de la Vila, hi ha tres vacants que cal cobrir. Es tracta de les vocalies que des de la creació del consell i fins ara havien estat ocupades per Cristina Morera, Joan Company i Damià Forester. L'elecció es farà seguint els criteris que marca el Protocol de l'Àliga de Cardona. Així, serà el mateix Consell de l'Àliga el que valorarà la vàlua i trajectòria cultural dels candidats.

Les inscripcions per ser membre del Consell es poden formalitzar fins al pròxim 2 de desembre, mentre que les inscripcions per ser ballador es podran fer fins al 16 de desembre. Cal fer-les a l'Ajuntament de Cardona, en horari d'atenció al públic (de 9 a 2 del matí) o bé enviant un correu electrònic a comunicacio@cardona.cat, indicant el nom i cognoms, l'edat, el telèfon i el correu electrònic. S'hi poden inscriure totes les persones majors d'edat empadronades a Cardona.

Segons s'estableix en el Protocol de l'Àliga de Cardona, el Consell de l'Àliga està format per dos Consellers Municipals, quatre Consellers d'Entitats i tres Consellers de la Vila.

Els Consellers Municipals ocupen els càrrecs de President i Secretari i estan ostentats per l'alcalde de Cardona i pel Director de l'Arxiu Històric Municipal, pels seus coneixements i perfil professional. Els Consellers d'Entitats són representants de la Confraria Mare de Déu del Patrocini, de la Colla de Geganters i Grallers de Cardona, de la Banda de Música de Cardona i dels Aliguers de Cardona. A cada entitat l'hi correspon un Conseller, que escull la mateixa entitat. I els Consellers de la Vila, que són els que es busquen ara, són representants del poble amb trajectòria cultural.

Venda de rèpliques de l'Àliga de Cardona

D'altra banda, l'Ajuntament de Cardona ha informat que s'han posat a la venda rèpliques de l'Àliga de Cardona fetes a mà i pintades per l'artista local Toni Mujal. Les peces tenen un preu de 70 euros i, juntament amb la compra, es regalen dos audiovisuals que expliquen el procés de recuperació de l'Àliga de Cardona sota el títol 'Quan el passat reneix'. Es poden comprar a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.