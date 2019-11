La CGT denuncia el col·lapse de Correus a la urbanització del Calvet, a Sant Salvador

La CGT ha denunciat el col·lapse que hi ha en el servei de Correus a la urbanització del Calvet de Sant Salvador de Guardiola. Segons apunten des del sindicat, hi ha un «caos postal» amb una gran acumulació de correspondència a l'oficina del municipi, des de fa mesos, per la qual cosa les notificacions s'entreguen fora de termini.

Per aquest motiu, asseguren, l'Associació de Veïns del Calvet presenta cada mes més de 40 queixes, gairebé dues cada dia. El problema amb els retards en el servei postal al poble fa temps que s'arrossega. De fet, veïns de Sant Salvador de Guardiola ja van denunciar l'any passat retards en la tramesa de correspondència de més de tres mesos, principalment a la urbanització del Calvet.

En aquella ocasió, ja exigien mesures urgents a l'empresa, amb personal fix que garantís que les cartes arribin a l'hora, i una flexibilitat horària més gran a l'oficina de Correus del poble. Per això, l'AV del Calvet va recollir aleshores 462 firmes, que es van enviar a la Direcció de Relacions Institucionals de Correus a Madrid.