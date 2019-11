El Consell Comarcal busca joves disposats a participar en un voluntariat europeu

«Un cop acabada l'etapa d'institut, em sentia perduda a l'hora d'escollir el meu futur laboral», explica la manresana Rita Farré. El seu entorn la convidava a entrar a la universitat però, sense tenir clar què estudiar, va decidir aprendre més enllà de les aules. Polònia serà la seva llar durant nou mesos. Ella és una de les participants del projecte de voluntariat europeu adreçat als joves d'entre 18 i 30 anys que gestiona el Consell Comarcal del Bages. Des de principi de segle, 45 joves bagencs han viscut l'experiència de viatjar a un nou país i col·laborar en un projecte social. Malgrat l'atractiu de la proposta, el Consell lamenta que, sovint, és una opció poc coneguda entre els estudiants i pretén fer-ne més difusió.

Des de l'any 2002, l'ens comarcal ofereix acompanyament i suport als joves que volen accedir al programa europeu de voluntariat. La iniciativa els permet viure a l'estranger gairebé un any amb les despeses d'allotjament, vols i desplaçaments interns cobertes. «Tenen facilitats quant a recursos però els participants han d'estar compromesos amb la tasca voluntària que faran allà, per tant, és important que escullin bé el projecte social», apunta la tècnica de Joventut, Alba Pascual.

A banda d'enviar joves a diferents punts d'Europa, el Consell també actua com a entitat acollidora dels joves estrangers que desenvolupen un projecte de voluntariat al Bages. De fet, Pascual destaca que «són més les persones que rebem de l'estranger que els joves bagencs que marxen». En total, 93 joves de procedències diverses han deixat el seu granet de sorra en diferents iniciatives socials del Bages.

Agafar la motxilla i dedicar almenys un any a voltar pel món abans d'encaminar-se cap al futur laboral és una pràctica comuna entre els joves de diversos països europeus, explica Pascual. En canvi, dins la nostra cultura, «aquesta pràctica és poc freqüent entre els joves que acaben l'institut. En molts casos, els estudiants entren a la universitat indecisos sense saber que hi ha altres opcions», subratlla.

El Servei Comarcal de Joventut, programa xerrades als centres i es munta un estand per la fira de l'estudiant, però, «potser no és suficient, perquè molts joves desconeixen el programa», reconeix Pascual. Tant els manresans Rita Farré com Jordi Pérez, participants del voluntariat europeu, expliquen que van conèixer l'opció a través del boca-orella.

«Des de l'institut se'ns encamina cap a la universitat i no es dona tant pes a les altres opcions que tenim a l'abast», destaca Rita Farré. Durant la seva estada a Polònia donarà un cop de mà en una llar d'infants on atenen la diversitat funcional. «Hi ha qui ho considera un any perdut, però per a mi és una oportunitat per conèixer noves formes de viure i potser descobrir què m'agrada i a què em vull dedicar», comenta.

Jordi Pérez destaca que «és una sort poder fer un voluntariat a l'edat de la Rita, als 18 anys». Ell en té 25 i acaba de tornar de Portsmouth, Anglaterra, on formava part de l'equip de Creu Roja que gestiona l'acollida de refugiats. «Abans d'entrar al món laboral, vull fer realitat el meu desig de viatjar i alhora fer una tasca social».