Monistrol de Calders ressuscita la idea del porta a porta de cara a l'any vinent

Els contenidors, que encara hi ha a Monistrol de Calders, se suprimiran amb el sistema porta a porta J.E.

El nou govern de la CUP a Monistrol de Calders, que ha recuperat el timó d'aquest Ajuntament, implementarà ara el model de recollida de brossa porta a porta que no va poder impulsar en l'anterior mandat arran de la moció de censura que el va deixar a l'oposició el 2016. «És un compromís programàtic que ja teníem a punt per implementar el 2017», diu l'alcalde, Ramon Vancells, amb la idea de poder-lo posar en marxa, ara sí que definitivament, el segon semestre del 2020.

La recollida porta a porta ja era una de les apostes de la CUP quan va assolir l'alcaldia a Monistrol el 2015. Va encarregar un estudi a través d'una empresa contractada per la Diputació que, segons la mateixa CUP, avalava la viabilitat del nou sistema i encara més si s'acompanyava d'una municipalització del servei, fins al punt que el cost anual de la seva gestió passava dels 67.000 euros anuals als 47.000, i això permetia rebaixar la taxa d'escombraries alhora que s'augmentava fins a un 80 % el reciclatge de la brossa. En canvi, l'externalització del servei deixava el cost anual en 59.000 euros.

La idea de la CUP era comprar un camió bicompartimentat que permetés recollir alhora dues fraccions cada dia, i contractar dos operaris a mitja jornada. Es treballava per posar en marxa la recollida porta a porta l'1 de gener del 2017.

La CUP va veure estroncats els seus plans amb la moció de censura que l'estiu del 2016 van promoure aleshores CDC i MDI-AM (vinculat a ERC). La van guanyar, van arrebatar el poder als cupaires i van decidir congelar l'aplicació del porta a porta per considerar que la municipalització del servei no era «rendible» amb la compra d'un camió i la contractació de dues persones a mitja jornada.

Això va deixar aparcat el projecte que ara la CUP vol tornar a treure del calaix, convençuda que els números de l'estudi li donen la raó. Per això s'ha contactat novament amb l'empresa que va fer l'estudi per veure'n la validesa, fer una revisió sobre les possibles variacions de costos que hi pugui haver hagut, i tenir accés a subvencions, amb la idea de pressupostar-ho de cara al proper exercici i posar en marxa el porta a porta durant la segona meitat de l'any que ve.

«No tenim l'absoluta garantia de poder disposar de tot el finançament i les subvencions necessàries», de manera que no es descarta una possible demora fins a l'1 de gener del 2021, puntualitza Vancells, encara que insisteix que el propòsit és aplicar el nou sistema quan s'acabi l'estiu. Entre altres coses, «perquè és el moment més adequat tenint en compte la realitat sociològica del poble». I és que, a l'estiu la població de Monistrol de Calders duplica la població, «i això podria provocar un cert desajust en la recollida selectiva», afirma Vancells, convençut que passat l'estiu «començaríem amb una massa crítica estable i arribaríem al següent amb un rodatge».