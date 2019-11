Mor el fundador de l'antiga Acadèmia Font de Sant Joan

Ahir va morir Josep Maria Font, mestre i fundador de l'Acadèmia Font de Sant Joan de Vilatorrada, popular centre educatiu de post-guerra i els primers anys de la democràcia. Font, que havia nascut l'11 d'octubre del 1931, ha mort als 88 anys, després d'una llarga malaltia. El funeral tindrà lloc demà, dijous, a les 11 del matí, a l'església parroquial de Sant Joan, sortint dle tanatori de Fontanova (Passeig del Riu, 3).

Font va ser el fundador i director de l'Acadèmia Font, que va estar en funcionament des del 1964 fins al 1996. En els primers anys va ser l'únic centre de primària privat, alternativa a l'escola pública de la població. Després, a Sant Joan hi va haver també com a alternativa privada l'escola Joviat. Estava situat al carrer Lleida.

Abans de tenir el centre formatiu que li va donar renom, Font ja havia començat a donar classes a la casa la Pipa (a la carretera de Callús, Santpedor), a principi dels 50. I més tard també va ser ense-nyant al local parroquial de Sant Joan de Vilatorrada.

Per als més petits també va obrir un centre amb la seva esposa al carrer Balmes i, a més, va exercir de professor a l'Escola d'Arts i Oficis de Manresa.

En l'etapa dels dos centres de la família Font oberts, es va repartir els alumnes per edats i els més petits de 6 anys anaven al centre que tutelava l'esposa de Josep Maria Font, i els més grans, fins a 8 d'EGB, a l'acadèmia que portava directament Josep Maria Font. El centre dels més petits era al carrer Balmes.

Aquesta activitat docent el va fer un home molt conegut a Sant Joan de Vilatorrada. Diverses generacions el van tenir com a professor, i per a molts va ser una referència en l'etapa formativa. El nom de l'Acadèmia Font va anar més enllà dels límits del municipi on havia havia dut a terme tota la seva activitat educativa.

La trajectòria empresarial de Josep Maria Font en l'àmbit educatiu va ser reconeguda per la Generalitat de Catalunya, que li va atorgar la medalla al treball President Macià l'any 2000. Va ser una medalla que li va arribar després que el govern de Sant Joan de Vilatorrada del moment el proposés per rebre aquesta distinció que es lliura anualment.