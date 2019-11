Sant Benet tindrà un punt d'observació d'ocells aquàtics

La Fundació Catalunya-La Pedrera ha construït un mur-observatori de fusta a la riba del Llobregat, al terme de Sant Fruitós de Bages, davant la Fàbrica del Riu de Navarcles, que permet l'observació d'ocells aquàtics i també altra fauna que viu als marges del riu. Ara, com cada any, quan arriba el temps hivernal, ja es poden contemplar els corbs marins, que s'instal·len en les grans pollancres riberenques.

Mentrestant, els treballs per a la construcció d'una rampa per facilitar la mobilitat dels peixos a la reclosa que hi ha l'alçada del meandre de Món Sant Benet i del pont sobre el riu Llobregat, entre Sant Fruitós de Bages i Navarcles, que es van retardar pel temporal del passat mes d'octubre, continuen avançant. La iniciativa, impulsada per la Fundació Catalunya-La Pedrera amb el vistiplau de l'Agència Catalana de (ACA), té un cost de 180.000 euros.

La rampa que s'està construint obrirà un pas a la resclosa del meandre que forma el riu entre els termes municipals de Sant Fruitós de Bages i Navarcles, i salvarà la discontinuïtat que crea ara la presa en el curs fluvial, amb les dificultats que comporta per al desplaçament i la mobilitat de la fauna que hi viu.

Això, beneficiarà totes les espècies de peixos pròpies del tram mig del Llobregat, des de l'anguila,m fins al barb cua-roig, la bagra catalana, o la truita comuna, i també servirà per a altres animals que habiten el riu, com tortugues, crancs, llúdrigues i insectes, que actualment no poden franquejar la resclosa.