Ferrocarrils farà un centre del Geoparc a l'estació de dalt del funicular de Sant Joan

Ferrocarrils de la Generalitat vol contribuir a la difusió del Geoparc de la Catalunya Central, del qual Montserrat (un dels espais on opera la companyia) és un dels principals protagonistes. Per fer-ho realitat, l'empresa pública fer-roviària crearà un centre explicatiu que s'ubicarà a la planta superior de l'estació de dalt del funicular de Sant Joan. Es tracta de l'espai on fins ara hi ha hagut l'anomenada Aula de Natura, un punt que servia per explicar des d'aquesta talaia a prop dels 1.000 metres d'altitud es feia difusió de la història de la muntanya, les seves característiques climàtiques i la seva fauna i flora.

A partir d'aquest dilluns, l'aula ja no obrirà portes perquè s'hi iniciaran les obres per a l'adequació de l'espai per a la nova funció. En paral.lel, segons ha concretat Laura Vives, directora comercial de FGC, l'empresa té en marxa l'adjudicació del projecte de contingut museístic, per al qual ha rebut quatre propostes.

Vives ha explicat que la companyia ja tenia en ment des de fa un temps portar a terme una renovació dels elements explicatius de l'Aula de Natura, ja que amb el temps havien quedat desfassats i es volia apostar pels recursos que aporten les noves tecnologies, amb una proposta que fos molt més interactiva. En paral.lel, es van iniciar converses amb els gestors del Geoparc de la Catalunya Central i el Consell Comarcal del Bages en què es plantejava com Montserrat, que n'és una peça fonamental «i una porta d'entrada», podia contribuir a promoure'l i donar-li més valor.

De la conjugació dels dos fets va sorgir la proposta de reorientar el contingut de l'Aula de Natura. Laura Vives ha concretat que seguirà l'essència explicativa del que ha estat fins ara es mantindrà, però amb un format més modern i interactiu, fent-hi conviure dos eixos temàtics. D'una banda, el que posarà èmfasi en el fet que «Montserrat és un parc natural, n'explicarà els elements més rellevants i difondrà com es pot contribuir a que rebi el menor impacte possible. De l'altra, el que farà una referència i explicació concreta del fenomen geològic de la muntanya i dels elements que componen el Geoparc.

Aquest centre tindrà un excel.lent complement en la terrassa que hi ha just al costat de l'espai expositiu, un mirador situat a prop de 1.000 metres d'altitud que permet una perfecte observació de la muntanya i de les característiques que la fan singular i que s'explicaran en la futura museïtzació.

Laura Vives destaca del projecte el fet que «ha de ser exemple d'aquesta connexió de Montserrat amb la comarca. El discurs i la difusió anirà molt més enllà del massís».

L'objectiu de Ferrocarrils de la Generalitat és que el nou espai estigui a punt per obrir portes per a la propera Setmana Santa. El funicular de Sant Joan transporta actualment una mitjana d'uns 350.000 viatgers, dels quals, al voltant del 85% visiten el que fins ara ha estat l'Aula de Natura.

El Geoparc de la Catalunya Central es va començar a gestar el 2007, quan el departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la Universitat Politècnica de Catalunya en va enllestir el pla director, i es va formalitzar el 2011. Abasta la comarca del Bages, part del Moianès i el municipi de Coll-bató (Baix Llobregat) i parteix de la base d'aprofitar turísticament el potencial que té la comarca per explicar els fenòmens geològics.

Inclou prop d'una cinquantena de punts d'interès geològic, i la columna vertebral la formen singularitats excepcionals com les coves del Toll (Moià) i les coves del Salnitre (Collbató) o els relleus actuals dels antics deltes de Montserrat i Sant Llorenç de Munt, dos parcs naturals de peculiar paisatge; i la conca potàssica catalana, que és un exemple de rellevància mundial de la sedimentació de roques evaporítiques marines, amb minerals com l'halita (sal comuna) i la silvita (potassa), formades fa uns 37 milions d'anys. També integra, entre d'altres, el museu de geologia de Manresa.