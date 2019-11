Sant Fruitós aprova lluir estelades i llaços grocs en places i edificis públics

El Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat per 11 vots a favor (GFP, ERC i JxSF) i 2 vots en contra (PSC) la moció presentada per GFP i JxSF sobre la col·locació de diferents símbols com estelades i llaços grocs en diverses localitzacions del municipi.

La moció aprovada estableix que es col·locaran estelades a les places Onze de Setembre, Salvador Espriu, Alfred Figueras, de l'Església, Pintor Casas, del Ressorgiment, Pau Casals, Primer d'Octubre, Catalunya (Pineda), de l'Hostal (Les Brucardes), del Torrent (Torroella de Baix) i al carrer Principal (La Rosaleda). A banda també se'n col·locaran als accessos al nucli pel Raval, per Cal Manco i per l'avinguda Girona i als accessos a La Rosaleda, Torroella de Baix i Pineda de Bages. Els principals edificis públics (ajuntament, pavelló d'esports, biblioteca municipal i Nexe-Espai de Cultura) també lluiran una estelada.

Pel què fa a llaços grocs, es col·locaran a l'interior del pavelló d'esports, de l'escola de música i de la Biblioteca Municipal i la façana de l'ajuntament mostrarà llaços grocs amb els noms dels líders polítics catalans empresonats i una pancarta amb el nom del exiliats pel procés. Finalment es col·locarà, de nou, un llaç groc de grans dimensions que s'il·luminarà de nit a la façana principal de l'ajuntament.

La moció exposa, com a antecedents, que Sant Fruitós de Bages es va adherir per acord de ple a l'Associació Catalana de Municipis per la Independència i que es va aprovar per plenari la Moció de suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. Continua explicant que atès que el govern espanyol es nega a reconèixer la sobirania política de Catalunya, es col·locarà aquesta simbologia.

La moció destaca que des de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es creu que «cal donar un pas més» per manifestar el rebuig a la sentència del Procés «i el desig de solucionar aquest problema per la via política». Segons apunta la proposició «cada petit gest suma» i «cal considerar l'estelada com a senyal de lluita per una Catalunya lliure i els llaços grocs com a símbol que reivindica la posada en llibertat dels persones empresonades i el retorn a casa dels exiliats».