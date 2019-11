Sant Joan instal·la càmeres lectores de matrícules en dues de les entrades

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha instal·lat càmeres de lectura de matrícules en dues de les entrades que hi ha al municipi. En concret, se n'ha situat una a l'accés pel pont nou, al carrer del Riu Cardener, i l'altra al que connecta més directament amb l'eix Transversal, a la rotonda del car-rer de Pau Casals.

Fonts de l'equip de govern (Alternativa per Sant Joan i PSC) han explicat que el sistema encara no està activat, tot i que sí en fase de proves, i que la intenció és implantar-ne més. Segons han precisat i subratllat, són càmeres de seguretat ciutadana captadores de matrícules que no registren imatges, «únicament llegeixen la matrícula del vehicle. Avisen i alerten la policia de vehicles sospitosos de cometre robatoris i altres fets delictius», ja que es creuen amb una base de dades policials, «i serveixen per prevenir i investigar fets delictius».

Les mateixes fonts posen en relleu que el criteri per a la instal·lació de les càmeres «ha estat estrictament policial», i que l'objectiu és controlar tant l'entrada com la sortida de vehicles del municipi en ambdós sentits de circulació. «Aquesta instal·lació s'ha fet per motius estrictes de seguretat. L'augment dels robatoris al municipi ha servit com alerta que es necessita un suport tecnològic per facilitar la tasca de la policia local», segons l'executiu santjoanenc.

Les mateixes fonts també han concretat que la intenció de l'Ajuntament és poder-ne implantar «en la totalitat d'entrades i sortides de Sant Joan de Vilatorrada al llarg del mandat».

A banda dels dos punts ja esmentats, el nucli urbà té com a mínim tres accessos més molt utilitzats: el més proper a Manresa a través de l'avinguda Pirelli i el car-rer de la Lemmerz, el que hi ha més al nord per l'antiga carretera de Calaf (zona esportiva) i el del Pont Petit, que connecta amb el passeig del Riu.

També han explicat que aquestes càmeres contemplen altres usos com per exemple extreure i visualitzar diferents estadístiques d'interès municipal del flux viari de manera anònima, però que «en cap cas es faran servir amb objectius sancionadors». I que el tractament de dades i gestió de la plataforma «està restringit als agents de la Policia Local, d'acord amb la legislació vigent. Tots els accessos i consultes poden ser auditats».

L'equip de govern de Sant Joan de Vilatorrada subratlla que «no és el primer municipi de la comarca que instal·la aquestes càmeres de seguretat: Sant Fruitós de Bages, Súria, Navarcles i Sant Mateu de Bages han instal·lat recentment aquest sistema».

Les mateixes fonts de l'equip de govern han assegurat que durant les setmanes prèvies a l'entrada en funcionament del sistema, l'Ajuntament realitzarà una reunió informativa oberta a la ciutadania, així com altres actes de difusió a través de xarxes socials i al portal web municipal.