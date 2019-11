Sant Fruitós impulsarà un nou sector al centre amb l'obertura d'un Bon Preu el desembre

El grup Bon Preu-Esclat preveu obrir entre el 15 i el 20 de desembre un nou supermercat a Sant Fruitós, que suposarà l'impuls d'un ampli sector urbanístic en una zona cèntrica del poble fins ara en desús. En concret, s'ubicarà en un extrem del solar del recinte fabril de l'antiga Bertrand i Serra, ara convertit en un gran espai que tan sols s'aprofita com a zona d'aparcament, però que s'ha de transformar en una àrea urbanitzada amb habitatges, equipaments públics i una plaça central.

Les obres estan molt avançades i per fora les instal·lacions ja es veuen pràcticament enllestides, si bé falta completar l'interior, i esperar que s'acabi d'urbanitzar el nou vial que s'està construint, que ha de donar accés al pàrquing del supermercat abans de poder-lo obrir (vegeu més informació al desglossat).

De fet, la construcció d'aquest nou establiment va en paral·lel a l'obertura del nou vial que travessarà el solar, i tot plegat serà el primer pas de cara al futur desenvolupament urbanístic del sector, en un recinte que té una extensió total de més de 5.000 m2. El supermercat n'ocuparà uns 1.200 en superfície de venda, i se situarà a l'extrem que hi ha just a tocar del carrer Sallent en confluència amb el carrer Balmes.

Per l'altra banda, i en paral·lel al carrer Sallent, és on es construeix el nou vial, que, segons l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, com a màxim s'haurà d'haver enllestit el 16 de desembre, i és per això que s'ha fixat l'interval d'obertura del supermercat entre els dies 15 i 20.

A partir d'aquest vial i cap a l'oest de l'antic recinte fabril, fins a l'avinguda Bertrand i Serra, quedarà un ampli espai per desenvolupar, si bé l'Ajuntament ja treballa amb algunes previsions sobre els seus futurs usos. D'una banda, hi ha la idea de destinar la zona més propera a l'avinguda, on ara hi ha una àrea provisional d'aparcament, a habitatge protegit i a equipament públic, amb un edifici de tres plantes que ocuparia uns 400 m2 i que reservaria la planta baixa per al futur esplai per a la gent gran en substitució de l'actual, que ha quedat petit i obsolet. La zona central, entre el supermercat i els nous habitatges, l'ocuparia una gran plaça.



Es revitalitzarà el comerç

L'alcalde de Sant Fruitós posa en valor l'obertura del nou supermercat pel que suposa per al municipi tant econòmicament com urbanísticament.

En aquest sentit, considera «molt positiu» el fet «que es dinamitzi comercialment la zona esquerra de la carretera de Vic», tenint en compte que «el comerç és una de les principals artèries per on batega el cor d'un municipi, i que en aquesta banda del poble hi hagi una nova activitat d'aquest pes, segur que ajudarà a revitalitzar el comerç».