Un centenar d'instagramers immortalitzen el camí de la Sèquia al seu pas per Sallent

El camí de la Sèquia, al seu pas per Sallent, es va convertir aquest diumenge en un gran passeig fotogràfic. L'entorn del canal medieval va acollir un centenar de persones aficionades a Instagram, la famosa xarxa social per compartir imatges i vídeos, que van participaven en una trobada per captar imatges i gaudir d'una matinal en plena natura.

La trobada, que va fer un recorregut de 7 quilòmetres, va comptar amb participants vinguts d'arreu de Catalunya des de Lleida i Barcelona fins a Figueres, Guissona, Alguaire, Reus i Blanes, passant per Tremp o Malgrat de Mar. La matinal de natura i fotografia, promoguda per la instagramer sallentina Mari Calvo amb el suport d'entitats, empreses i institucions del territori, va ser «tot un èxit» i «una bona manera de promocionar el territori».

La trobada va incloure un tast de productes locals i els participants van poder conèixer l'entorn de la Sèquia amb el guia de natura Esteve Padullés. Els assistents poden participar ara en un concurs publicant les seves fotografies fins aquest diumenge amb les etiquetes #somsallent_sequia2019, #insta_parcdelasequia i #sallent_comercial.