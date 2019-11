Sallent acomiada l'exalcalde Feliu Palat Pla, que també va dirigir la fàbrica de les Culleres

Sallent ha dit l'últim adéu aquest dilluns a Feliu Palat Pla, que va ser alcalde en aquest municipi entre el 1962 i el 1974, uns anys després que ja ho hagués estat el seu pare Valentí. Palat va morir dissabte a l'edat de 88 anys al seu domicili de Palamós, on s'havia traslladat a viure el 1997, i el funeral s'ha celebrat aquest migdia a Sallent, amb una cerimònia a l'església de Santa Maria.

Sallentí de naixement, Feliu Palat va accedir a l'alcaldia d'aquest ajuntament «obligat» per les circumstàncies del moment, segons apunten fonts familiars, si bé no va acceptar mai presidir el règim al poble. Tot i ser una època de pocs recursos a nivell municipal, durant l'etapa en què Feliu Palat va ser alcalde, Sallent es va transformar a nivell urbanístic i d'equipaments, i va ser en aquella època quan, entre altres coses, es va impulsar la construcció del Pont Nou i també es va aconseguir fer la piscina coberta.

Més enllà de la vessant política, la popularitat de la figura de Palat a Sallent també s'explica per la seva etapa com a directiu, en la part d'administració, de l'empresa Cubiertos y Platerías Ribera, més coneguda com la fàbrica de les Culleres, que va ser una de les grans empreses que hi va haver al municipi juntament amb les del sector del tèxtil.