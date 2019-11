Sant Fruitós reclama mesures després d'una última onada de cinc robatoris en dos dies

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages reclama al departament d'Interior que ampliï les mesures de seguretat per prevenir i combatre les onades de robatoris que tot sovint hi ha al municipi i en altres del voltant.

La reacció arriba després de l'últim episodi de casos que hi ha hagut al poble, i que ha afectat la urbanització de les Brucardes, on entre divendres i dissabte hi va haver tres robatoris consumats i dues temptatives més en domicilis diferents, segons ha explicat l'alcalde, Joan Carles Batanés. Considera que no es poden permetre situacions límit com aquesta «de cinc robatoris en 24 hores, ni a Sant Fruitós ni enlloc», i per això reclama noves accions a la Generalitat més enllà de les que ja s'estan aplicant de fa temps a escala municipal.

Dissabte, Batanés ja va mantenir converses amb el director dels Serveis Territorials d'Interior a la Catalunya Central, Eduard Freixedes, i per a avui mateix hi ha prevista una junta extraordinària de seguretat, a la 1 del migdia a la sala de plens, que reunirà la Policia Local, els Mossos, el departament d'Interior i el govern municipal, per analitzar la situació. Per altra banda, l'Ajuntament ha convocat l'Associació de Veïns de les Brucardes a una reunió oberta al local del carrer del Puig a 2/4 de 9 del vespre, en què també hi seran presents Policia Local i Mossos.



L'Ajuntament «ha fet els deures»

Aquestes trobades han de servir per posar sobre la taula possibles noves mesures per intentar frenar els robatoris a la zona, davant els quals l'Ajuntament es veu ara amb una certa impotència. Batanés recorda que des de l'Ajuntament ja fa un temps que es treballa en aquest sentit, amb la instal·lació de càmeres de videovigilància que llegeixen les matrícules dels vehicles, o bé amb les rondes circulars que fan patrulles dels agents de la Policia Local.

En aquest sentit, «estem fent els deures però tenim uns límits», apunta l'alcalde, i diu que com a municipi «ens veiem desbordats» davant d'episodis de robatoris com aquest darrer. Remarca que no és un problema exclusiu de Sant Fruitós perquè diu que també hi ha hagut casos en altres poblacions del voltant i, per tant, apunta que «és una qüestió de país» que implica accions més enllà de les del mateix municipi. De cara a la trobada amb els veïns d'aquest vespre es recordaran possibles mesures que poden adoptar els mateixos veïns davant de possibles sospites, «però també volem que des d'Interior i Mossos se'ns expliqui què més podem fer», afegeix Batanés.



De novembre a febrer, més casos

Els robatoris que aquest cap de setmana han afectat les Brucardes arriben després d'uns mesos de relativa tranquil·litat al poble. La darrera onada de robatoris va ser al maig, quan uns lladres van entrar a robar a casa de l'alcalde, a les Brucardes, i també hi va haver dos casos més a Pineda, un dels quals al domicili de Rosa Tous.

El cap de la Policia Local de Sant Fruitós, Josep Maria Campdepedrós, explicava ahir a aquest diari que entre novembre i febrer és quan estadísticament es donen més casos de robatoris arreu de Catalunya (cap al 60 %). Pel que fa a Sant Fruitós, va assegurar que Policia Local i Mossos treballen a nivell preventiu i en la identificació dels lladres. Defuig qualsevol indici d'alarmisme, però també diu que no es pot abaixar la guàrdia per més càmeres de seguretat que s'instal·lin, i demana la col·laboració dels veïns.