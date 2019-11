Junts per Sant Fruitós demana al govern local més policia i millores en seguretat

El grup municipal de Junts per Sant Fruitós de Bages, que és a l'oposició a l'Ajuntament, ha fet públic un comunicat, després de l'onada de robatoris registrats aquest cap de stemana a la urbanització de Les Brucardes, en què demana a l'equip de govern municipal (Gent Fent Poble) que "prioritzi les inversions en els temes de seguretat per davant de qualsevol altra qüestió".

Segons aquesta formació, "ja en la passada legislatura vàrem demanar més dotacions per incrementar el nombre de policies locals i això no ha succeït". Subratlla que "ens trobem que per a un municipi que té més 22 km2, 5 nuclis de població diferents, cases aïllades i un gran nombre de polígons, durant la nit només compta amb una patrulla formada per un vehicle i dos agents, una dotació que per a nosaltres és del tot insuficient".

En el comunicat, Junts per Sant Fruitós argumenta que "trobem bé que des de l'Ajuntament es demani a les altres institucions més mesures de seguretat, però també és cert que des del propi Ajuntament es podria fer molt més del que es fa".

Així, citen que, per exemple, "tenim encara dos nuclis de població sense càmeres de vigilància (La Rosaleda i Torroella de Baix), no s'ha incrementat la plantilla d'agents de policia local, no s'han posat pilones retràctils ni s'han pres mesures en totes les urbanitzacions per il·luminar millor les zones més vulnerables o amagades, no s'ha plantejat la figura dels vigilants (que en altres municipis estant donant molt bons resultats) i en canvi s'inverteixen quantitats molt elevades de diners en altres qüestions que podrien demorar-se una mica en el temps, com ara el projecte per construir un skate park al polígon Riu d'Or, valorat en gairebé sis-cents mil euros i que s'ha aprovat fa pocs dies".

Per això demanem al govern municipal que posposi aquest projecte per uns mesos i destini els diners a millorar la seguretat del nostre municipi.