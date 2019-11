Sant Fruitós construirà un 'skatepark' al polígon Riu d'Or

La propera primavera començaran les obres de construcció del primer skatepark de Sant Fruitós de Bages. La zona multiesportiva es construirà al polígon Riu d'Or en una parcel·la a tocar de l'entrada del Camí Ral, entre els carrers Pedarforca i Moixeró, que enllaça amb el nucli del municipi i que recentment ha estat arranjat per tal de millorar la mobilitat i visibilitat de vianants i ciclistes.

Aquest nou espai comptarà amb 3 plataformes de diferents nivells i incorporarà elements com rampes, escales, quarterpipes, bancs, rails i una zona de volcà. En l'entorn perimetral de la zona s'hi construirà, posteriorment, una pista de patinatge. Per tal de crear el menor impacte visual, s'utilitzarà paviment de diferents colors i elements tous com sauló per les zones exteriors per tal de promoure l'ús d'aquest espai per a caminar o córrer.

El centre de l'skatepark l'ocuparà una pèrgola de grans dimensions dotada de panells fotovoltaics que permetran acumular durant les hores de sol l'energia necessària per il·luminar l'equipament durant les hores de poca llum. A banda també permetrà que els usuaris puguin protegir-se del sol durant les hores de més radiació.

La segona mesura mediambiental amb què es dotarà l'equipament serà la construcció d'un dipòsit soterrat que recollirà les aigües pluvials que posteriorment s'utilitzaran pel reg de les zones verdes adjacents.

El projecte global de la zona esportiva s'executarà en diferents fases per un import global de 573.000 euros. La primera de les fases que es realitzarà, que inclou l'skatepark i la nova vorera al carrer Moixeró per enllaçar amb el Camí Ral, suposarà un import de 298.000 euros dels quals 104.177 euros estan subvencionats per la Diputació de Barcelona.

En un futur es preveu que es pugui ampliar aquesta zona esportiva doblant el seu espai amb nous elements d'skate, una zona de biketrial, zona infantil i espai verd per a l'esbarjo.