Dos dies per superar les 70 tones d'aliments del 2018

El 2018, al Bages, es van recollir al voltant de 70 tones de menjar gràcies al Gran Recapte d'Aliments a Catalunya del Banc dels Aliments. Demà i dissabte tindrà lloc l'11a edició i l'objectiu és superar aquestes tones, remarca Jaume Torras, delegat de la Fundació Banc dels Aliments a la comarca del Bages. La xifra de les persones que se'n beneficiaran a casa nostra s'enfila a les 2.995.

Torras avisa que al Bages no hi ha tots els voluntaris que fan falta -uns 500- i anima les persones que decideixin ser-ho a darrera hora que es presentin a un dels 65 supermercats repartits per la comarca on es farà la recollida, tot i que no s'hagin apuntat, i que allà el coordinador de torn ja els assignarà una feina, si fan falta.

Per a moltes entitats solidàries, el Gran Recapte representa el 100% del que distribueixen al llarg de tot l'any, diu Torras, que, a més a més, destaca el fet que, al Bages, el que es reculli en el supermercat d'un municipi concret anirà directament a l'entitat d'aquella localitat per a les persones necessitades que atén, mentre que a altres llocs, primer passarà pels magatzems centrals de distribució i, d'aquí, anirà a les entitats assignades o bé al Banc dels Aliments, que s'encarregarà de repartir-ho.

Al Gran Recapte es convida la gent que hi vulgui col·laborar que, quan vagin als punts de venda adherits, hi comprin aliments bàsics (llet, oli, conserves, sucre, arròs...), que els voluntaris dipositaran en caixes que es traslladaran a entitats com Càritas i a la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara per lluitar contra la pobresa alimentària.

Es calcula que a Catalunya hi ha un 20% de la població que viu en situació de pobresa. El Gran Recapte del 2018 va recollir a tot Catalunya 4.310.000 quilos de menjar a 2.926 punts i hi va haver més de 28.000 voluntaris.