Els fruitosencs escullen l'Era de Cal Vallbona com a nom per a la plaça del nou museu

Espai per al qual s'ha escollit el nom amb votació popular

Espai per al qual s'ha escollit el nom amb votació popular AJSFB

El 58,5% dels veïns de Sant Fruitós de Bages que han votat en el procés participatiu engegat per l'Ajuntament, han escollit el nom de l'Era de Cal Vallbona per denominar la plaça ubicada davant dels horts de La Sagrera, futura entrada del nou museu municipal.

Aquesta denominació està motivada pels pallers que la família Sala-Vallbona tenien a tocar de la plaça. A l'actual espai s'hi batia el blat que posteriorment s'emmagatzemava en aquests coberts.

Un total de 224 veïns han participat, des del 4 i fins a l'11 de novembre, en aquest procés participatiu.

D'entre les opcions proposades el 58,5% (131 vots) han escollit l'Era de Cal Vallbona; el 21,4% (48 vots) han escollit el nom d'Àngel Tañà i Sanfeliu, qui fou alcalde del municipi l'any 1936; i el 17,8% (40 vots) han optar per plaça del Torrent Bo, el torrent que transcorre davant mateix del punt on és ubicada la plaça i que rega els horts de La Sagrera. Finalment el 2,3% restant de vots ha anat a parar a altres opcions com plaça del Doctor Morán, de l'1 d'octubre o del Museu.

Per participar en l'elecció del nom de la plaça s'havia d'estar empadronat al municipi i ser major de 18 anys, un cop comprovades aquestes dades s'han considerat nuls un total de 25 vots.

En les properes setmanes, l'Ajuntament programarà un acte popular per tal d'inaugurar oficialment la nova denominació de la plaça.