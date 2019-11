Vaquetes de Santpedor: una campanya muda

Falten tres dies perquè Santpedor voti si vol mantenir o no la celebració de les vaquetes per Festa Major, i de moment, sembla que la qüestió passa sense gaire pena ni glòria. L'11 de novembre passat es va obrir un període de dues setmanes de campanya, però com a mímim fins ara s'ha notat poc més enllà dels tríptics que ha repartit l'Ajuntament amb informació de la consulta, dels cartells tant del si com del no que fa un parell de dies que es comencen a veure pel poble, o de la pàgina «Vaquetes Santpedor» que es va crear passat Tots Sants per donar a conèixer la història de la festa a través de les xarxes. Per la resta, es manté una campanya del silenci, sense que s'hagi sentit la veu de defensors ni de detractors en debats, xerrades o altres activitats públiques sotacobert o al carrer.

«Hi ha gent que ho comenta i, per tant, l'interès hi és», apunta l'alcalde, Xavier Codina, si bé tampoc no s'explica per què tot plegat no s'expressa més públicament. «No és qüestió de reticència», assegura. Més aviat «pot ser que molta gent ja tingui clar quin és el seu posicionament», i que davant la possibilitat que hi hagi un grup reduït d'indecisos no hi hagi tanta necessitat de fer campanya. Tanmateix, es fa ressò dels cartells a favor del si que han penjat recentment pel carrer els Amics del Correbou, i també a favor del no, en aquest cas anònims.

L'Ajuntament va convocar la consulta en ple bullici per la discussió sobre les festes amb bous a Catalunya arran de l'incident que hi va haver a Vidreres l'agost passat, si bé Santpedor sempre s'ha desmarcat d'aquell debat.

A Santpedor «aquest tema és recurrent», diu Codina, especialment quan s'acosta la festa major, al juny, i enguany es va posar sobre la taula en els debats de precampanya a les eleccions municipals del maig. «Tots els grups ens hi vam avenir», i es va acordar convocar els veïns a les urnes perquè fossin ells qui decidissin sobre la continuïtat o no de les vaquetes, mentre que l'Ajuntament es manté neutral. «Ens limitem a posar les eines per la campanya i que la votació vagi bé», diu Codina, i amb el màxim de garanties. En aquest sentit, explica que es va decidir tancar el cens el 5 de setembre (quan es va anunciar la consulta) «per evitar tupinades», després que algunes persones es van adreçar a l'Ajuntament amb intenció d'empadronar-se només per poder votar (en aquest cas en contra de la festa), assegura.

Una tradició de prop de 40 anys

El debat, doncs, és més que mai sobre la taula perquè podria ser que al juny ja no hi hagués vaquetes a Santpedor, però per ara ningú no l'emprèn. És una tradició que es remunta al 1981, quan un grup d'aficionats als Sanfermines va demanar d'organitzar les vaquetes, i des d'aleshores han format part de la festa de la mà de la Comissió que l'organitza, alhora que ha estat un fenomen «molt lligat a l'aparició de les penyes», explica Codina. Les penyes són l'emblema de la festa major de Santpedor, «tothom és d'alguna o altra», i després del concurs de paelles del dissabte «és tradició d'anar a les vaquetes». Les penyes no les organitzen, però animen la festa i hi participen. A l'altra bàndol, temps enrere es va constituir un grup contrari a les vaquetes que van iniciar una campanya de recollida de firmes, si bé «a l'Ajuntament no n'hem sabut res», diu Codina. Per ara, i més enllà dels cartells, pros i contres de la festa també són absents en campanya.

L'Ajuntament no fixa cap llindar mínim de participació, però acatarà el resultat

L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, és cautelós a l'hora de pronosticar la participació que hi haurà a la consulta sobre les vaquetes de diumenge. Diu que «els pressupostos participatius que organitzem des de l'Ajuntament es mouen entre el 8 i el 9 %», i recorda que la consulta sobre el futur del Conservatori a Manresa també va tenir poc més d'un 9 % dels vots. Confia poder superar aquesta xifra diumenge, «però si ens movem en aquests termes» es donaria per satisfet.

Sigui quina sigui la participació, hi ha la voluntat d'acatar els resultats, explica l'alcalde. Si surt que no a la pregunta formulada en la consult, a la festa major del juny ja no hi haurà vaquetes, i no hi ha dubte «que es trobarà alguna cosa», assegura Codina, tot i que, de moment, no se n'ha parlat, i seria qüestió de debatre-ho a nivell de la Comissió de Festes. Les vaquetes ocupen unes 4 hores en el global de la festa major en sessions de dissabte a la tarda i diumenge al matí i a la tarda, i si bé quan es fan «sol ser l'acte més concorregut», a la mateixa hora se n'organitzen altres que se solapen, de manera que no quedaria cap buit. De totes formes, es buscarien alternatives.

Si, per contra, la majoria del poble vota a favor que es mantinguin les vaquetes, «es continuarien celebrant» sempre que la llei no canviï i fins que, si es donés el cas, prosperés la proposta del Parlament de prohibir les festes amb bous.

Més seguretat

Mentrestant, i si el poble ho decideix, l'Ajuntament garantirà la continuïtat de les vaquetes, i amb la disposició «d'invertir el que calgui per millorar encara més la seguretat tant de les persones com dels animals», apunta Codina, tot i que més enllà d'això, per ara no es planteja cap canvi en la celebració de la festa. «La seguretat ja està garantida», assegura, «les instal·lacions estan avalades pels tècnics, i la seguretat de l'animal també s'ajusta a la llei», però s'incidiria bàsicament en millores físiques, a nivell de la plaça o del muntatge, explica Codina. «Diumenge sortirem de dubtes», conclou.

Els resultats de les votacions se sabran el mateix diumenge

Diumenge es podrà votar en un únic col·legi situat a la sala 1 d'Octubre de la biblioteca entre les 9 del matí i les 8 del vespre, en alguna de les tres meses que es distribuiran per cognoms. Són cridats a les urnes tots els veïns majors de 16 anys empadronats al municipi abans del 5 de setembre del 2019, inclosos els que compleixin aquesta edat el mateix diumenge. S'haurà de respondre Si o No a la pregunta «Santpedor ha de mantenir la celebració de les vaquetes?». El recompte es farà a partir de les 8 i ja es donaran a conèixer els resultats.