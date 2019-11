Cardona portarà els seus Pastorets centenaris al Palau de la Generalitat, diumenge

Els Pastrorets de Cardona protagonitzaran aquest diumenge una representació molt matinera en el calendari, però sobretot molt especial pel que fa a l'escenari. Els seus protagonistes portaran la tradicional història nadalenca al Palau de la Generalitat, amb la presència del president Quim Torra.

Els espais nobles del Palau seran el decorat en el qual, a partir de les 5 de la tarda, els Pastorets de Cardona representaran quatre escenes del text nadalenc. Utilitzaran quatre espais diferents de l'edifici i hi haurà música en directe. Aquesta representació tan especial servirà per inaugurar oficialment la temporada 2019 de la Coordinadora de Pastoretes de Catalunya. Formada per 64 grups de més de 50 municipis, la temporada anterior va moure prop de 60.000 persones en 250 representacions.

L'elecció dels pastorets cardonins per a aquesta posada de llarg de la temporada no és casual, ja que enguany celebren 120 anys de representacions i 75 anys de seu text actual, basat en Serafí Pitarra però també en altres fonts. Els acompanyaran 11 grups més de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya i també els 35 músics de la banda de Cardona, ja que la música hi té un paper molt destacat.

4 escenes, 4 espais

La representació s'ha dividit en quatre escenes que es recrearan en quatre localitzacions diferents de l'edifici del Palau. La primera, el pròleg, serà una conversa a l'infern entre Satanàs i Sant Miquel i es farà al Pati dels Carruatges. El Pati dels Tarongers acollirà l'escena de les sopes, amb l'anunciació. Després, la cantada de cuplets, situada a la Galeria Gòtica, presentarà la tornada a l'infern, amb els tradicionals cuplets de Pastorets. Finalment, al Saló Sant Jordi es veurà la darrera escena, la del portal de Betlem, amb l'apoteosi final.

El president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, Lleonard del Río, recorda que és la segona vegada que els Pastorets entren a la Generalitat i explica que l'esdeveniment ha estat impulsat pel propi president Quim Torra, després d'anunciar-la el desembre passat durant una visita que va fer als Pastorets de Súria. Precisament, van ser els pastorets suriencs els que van protagonitzar la primera representació al Palau, ara fa tres anys. Llavors, Torra va expressar la seva intenció que la representació es convertís en una tradició anual.

A més del president de la Generalitat, a l'acte també hi assistirà la consellera de Cultura, Maria Àngels Vilallonga; i la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Maria Àngels Blasco. Per part de l'Ajuntament de Cardona hi serà l'alcalde, Ferran Estruch, acompanyat de tres regidors.