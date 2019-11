Ferrocarrils reobrirà a l'abril el funicular de la Santa Cova de Montserrat

Treballs amb helicòpter, aquesta setmana, per remodelar la via

Treballs amb helicòpter, aquesta setmana, per remodelar la via fgc

Montserrat recuperarà el funicular de la Santa Cova, un dels dos que funcionen a l'entorn del santuari, l'abril de l'any que ve, coincidint amb la propera Setmana Santa. És la previsió que té Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, propietari i gestor d'aquest transport, que fa mesos el va tancar per portar-hi a terme una renovació profunda.

En concret, la companyia hi destina una inversió de més de dos milions d'euros, destinada a fer una renovació dels bastidors i dels vehicles, alhora que també es fa una actualització de la plataforma de la via. De fet, aquesta setmana s'han fet vols en helicòpter per transportar material per a aquesta tasca.

Aquesta intervenció dona continuïtat a les millores que en els darrers anys s'han fet al funicular de Sant Joan, que l'any passat va celebrar el seu centenari i que ja ha estat progressivament renovat.

El funicular de la Santa Cova uneix la zona del monestir amb la cova, la capella adossada a la roca on, segons la llegenda, uns pastors van trobar la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Arriba a la plaça on comença el Rosari monumental, el conjunt escultòric a l'aire lliure més important del modernisme català, amb obres d'Antoni Gaudí i Josep Llimona, entre d'altres. També hi ha una exposició dedicada als funiculars, el seu funcionament i la seva història. Aquest funicular funciona des de l'any 1929. Recorre un traçat de 262 metres, amb un desnivell de 118 metres.