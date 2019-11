Posen en marxa un nou servei de Transport Públic a Demanda al Bages

El Departament de Territori i Sostenibilitat posarà en marxa, a partir de dilluns que ve, 25 de novembre, un nou servei de Transport Públic a la Demanda (TAD) a la comarca del Bages, concretament entre els municipis de Prats de Lluçanès, Gaià i Navàs. A partir del 2 de desembre també s'implantarà el mateix servei entre les poblacions de Sant Mateu de Bages i Callús. El transport a la demanda s'ofereix en zones amb dispersió territorial on no hi ha servei de transport públic regular i permet els usuaris utilitzar un mitjà de transport amb una reserva prèvia. D'aquesta manera, els TAD funcionen de manera que només es realitza la parada si almenys un usuari ho ha demanat prèviament.

En el cas del servei entre Prats, Gaià i Navàs, que s'ofereix de dilluns a divendres lectius, cal demanar-lo fins a les dotze del matí del dia anterior a la realització del viatge trucant al telèfon 93 874 98 00 (de dilluns a divendres feiners de 8 h a 13 h i de 15 h a 19 h, i dissabtes feiners de 9 h a 13 h) o bé a través de l'App de l'operador Sagalés, anomenada Sagalés on demand. Els usuaris podran enllaçar amb el bus que realitza el servei de Navàs a Manresa, tant d'anada com de tornada i podran usar els títols integrats de l'ATM de Barcelona o bé els títols propis de l'operador.

El servei a la demanda entre Sant Mateu de Bages i Callús es prestarà mitjançant taxis i permetrà enllaçar amb els serveis que venen des de Solsona en direcció Manresa i Barcelona. Per fer la reserva cal trucar al telèfon de l'operador Alsa, que gestiona el servei regular, el 647 67 05 06, o enviar un correu electrònic a bergapv1@alsa.es. Cal sol—licitar-lo també, com a màxim, fins a les dotze del dia anterior al servei que es vol realitzar. En aquest cas, el preu del bitllet serà d'1 euro.

Els serveis a la demanda que ara s'implanten formen part de les mesures de l'Estudi de millora del transport públic a la comarca del Bages, presentat el maig de 2018. En el marc d'aquestes millores, ja el 2 de maig passat es va posar en funcionament un servei a la demanda per als nuclis de població que conformen el Consorci del Lluçanès.