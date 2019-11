Sant Vicenç saluda amb una festa el nou camp de futbol

La presentació dels deu equips del Futbol Club Sant Vicenç 2018 es va erigir ahir a la tarda en el moment culminant de l'acte d'inauguració oficial del nou camp de futbol municipal Les Roques, de Sant Vicenç de Castellet, un nom escollit en una votació popular. Una jornada de to festiu amb la protocol·lària tallada de la cinta per donar la benvinguda a una instal·lació –ubicada en el mateix lloc que l'anterior– que ha permès fer tornar el futbol de competició a la localitat bagenca.

Tot i que el camp ja fa unes setmanes que acull entrenaments i partits, no va ser fins ahir que es va poder organitzar la inauguració oficial, on van assistir les autoritats locals, encapçalades per l'alcaldessa, Adriana Delgado, i els representants de la junta de l'entitat. Delgado va tallar la cinta a l'entrada del carrer d'Osona i, tot seguit, va descobrir la placa commemorativa de la jornada.

La inauguració va arribar ahir després d'un periple de controvèrsies que la van endarrerir més de mig any. De fet, el 23 de març, encara amb l'anterior govern postconvergent al capdavant del consistori, ja es va fer una jornada de portes obertes –no es podia fer oficialment una inauguració perquè s'havien convocat eleccions generals– amb les obres pràcticament acabades i amb previsió de poder-les recepcionar en breu.

Tanmateix, arribat el moment de donar-hi el vistiplau, l'Ajuntament va considerar que hi havia defectes i incompliments en l'execució de l'obra i va exigir correccions a la constructora. No va ser fins a final de setembre que el consistori va donar per bons els treballs i es va poder estrenar el camp, que, amb tot l'enrenou, haurà costat a l'Ajuntament el 12 % més del previst, és a dir, 150.000 euros afegits al pressupost inicial d'1,4 milions d'euros.



Nova mascota: el Castellot

El camp té unes mides reglamentàries de 90 x 45 metres, és de gespa artificial d'última generació i hi ha dos edificis de serveis. En el primer hi ha una sala de reunions, un local per a l'entitat, espai d'administració, una sala d'infermeria i una de fisioteràpia; en el segon s'hi ubiquen dos vestidors de futbol 11, quatre de futbol 7 i dos per als àrbitres. La graderia té una capacitat per a 300 persones, i hi ha una terrassa adjacent amb un espai de bar.

Durant la jornada d'ahir també es va fer la presentació oficial de la nova mascota del club, que porta per nom Castellot.