Sant Vicenç tanca la setmana del medi ambient amb un 'escape room' sobre el canvi climàtic

Sant Vicenç de Castellet ha tancat aquest cap de setmana les activitats de la Setmana del Medi ambient i la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Les activitats es van cloure diumenge amb un escape room sobre el canvi climàtic, a la sala Cal Soler, que va comptar amb la participació de més d'un centenar de persones.

Els participants van jugar aquest diumenge per frenar el canvi climàtic, resolent enigmes i proves relacionades amb diferents vectors i àmbits ambientals on podem actuar per frenar el canvi climàtic com com l'aigua, l'aire, el sòl, les energies renovables o els residus. Els participants van aconseguir salvar el planeta simuladament, «però ara cal aplicar-ho al dia a dia». També aquest diumenge va tenir lloc el taller Recigatem! per restaurar i recuperar contenidors antics de vidre i convertir-los en punts d'alimentació de colònies controlades de gats al porxo de Cal Soler.

Dissabte va tenir lloc el mercat de segona mà i intercanvi que va aplegar una quarantena de parades. També va comptar amb el photocall «Vull un món de colors» on el públic es podia fer fotos mentre es proposaven accions per millorar el medi ambient, una xocolatada de Ceps i Manduca amb tasses de casa reutilitzables, i les banderoles penjades a la plaça confeccionades amb roba reutilitzada per Sempre Dones. També hi va haver l'hora del conte a la biblioteca, també de temàtica ambiental, amb "Els 4 dracs i altres contes del mar", amb Susana Tornero.

Entre altres activitats, durant tota la setmana es va poder participar de l'activitat El bosc de la vida, a l'Espai Ateneu, que comptava amb la participació de les escoles del municipi per promoure la prevenció de residus.



Exposició Reduïm residus

D'altra banda, a partir de dimecres i fins el dia 5 de desembre, a la Biblioteca de Sant Vicenç es podrà veure l'exposició de l'Agència de Residus que porta per títol «Redueix Residus». La mostra té l'objectiu d'acostar a la ciutadania totes aquelles dades i informacions que ens poden ajudar a participar en els processos de decisió i a entendre més bé què passa amb la gestió de residus, així com donar eines per aprendre a reduir la seva generació.