Santpedor acordarà amb entitats i penyes de festa major com substituir les vaquetes

L'Ajuntament de Santpedor buscarà la complicitat de les penyes que coordinen activitats de la festa major i d'entitats locals per decidir com s'omple el buit que deixarà la supressió de les vaquetes després que una ajustada majoria va votar diumenge a favor de treure aquesta activitat del programa. Ho gestionarà la Comissió de Festa Major, que ja integra representants de penyes i entitats, però que ara més que mai s'obre a rebre noves propostes i a debatre-les fins a assolir «un ampli consens», apunta l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina. Aposta per trobar alternatives en què «tothom es pugui sentir a gust i representat».

El resultat del procés participatiu de diumenge, en què el no a les vaquetes es va imposar tan sols per 46 vots de diferència, va evidenciar la divisió que hi ha a Santpedor en aquesta qüestió. Però per més estret que hagi estat el marge, «s'ha donat veu al poble i es van posar les urnes per acatar els resultats», diu Codina, i recorda que «tots els partits» van defensar aquesta consulta en campanya durant les últimes municipals.

Més que el resultat, a Codina l'ha sorprès la participació: un 37,47 % «és moltíssim», i això «també demostra que la gent tenia ganes de votar». A partir d'aquí, diu que a nivell d'Ajuntament, de l'àrea de Cultura i, sobretot, de la Comissió de Festa Major (que precisament penja de l'àrea de Cultura) «haurem de veure què fem», però insisteix a buscar activitats «en què tothom s'hi pugui sentir a gust». Assegura que fins ara no se n'ha parlat i per part de l'Ajuntament no es parteix de cap proposta ja d'entrada. «Deixarem passar uns dies per pair-ho», però amb la voluntat de començar-hi a treballar abans de Nadal, o a tot estirar, just passat festes, i amb la idea d'escoltar tothom. En aquest sentit, Codina fa una crida a la participació de la gent que vulgui formar part dels grups de treball vinculats a la Comissió de Festa Major.

«Caldrà reforçar les tardes»

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santpedor, Agustí Comas, s'expressava ahir en un sentit molt similar al de l'alcalde: «Parlarem amb tothom, i especialment amb les penyes» per reformular l'espai buit de la festa. La seva supressió «ha estat una decisió de poble, i estarem oberts a que el poble ens faci propostes».

Comas apunta que, de fet, des de la Comissió de Festa Major s'actuarà «com sempre», recollint propostes de col·lectius i entitats, però amb l'afegit que «ara hi haurà una qüestió més per consensuar sobre la taula». Recorda que fins ara, les tardes de dissabte i diumenge de festa major (quan es concentrava el gruix de les vaquetes) ja es feien altres activitats paral·leles a nivell de concerts i actes infantils, «i haurem de veure si es reforcen o s'introdueixen noves propostes», diu Comas, segons el que es consensuï entre tots. La qüestió «és mantenir l'activitat de tarda i sense excloure el públic que fins ara anava a les vaquetes». Com Codina, diu que ara per ara no hi ha cap proposta sobre la taula, si bé d'entrada pensa «en algun tipus d'activitat de caire cultural o de lleure i al carrer», que caldrà debatre i consensuar amb les seccions de treball que s'integren dins la Comissió de Festa Major.

La CUP denuncia l'actitud «feixista i masclista», d'alguns veïns enmig d'un clima tens pel resultat

La CUP de Santpedor, a l'oposició en aquest ajuntament i partidari de suprimir la tradició de les vaquetes, va denunciar ahir en un comunicat «l'actitud feixista i masclista, d'aquells que van insultar, vexar, intimidar i perseguir» persones que havien fet el seguiment de l'escrutini, diumenge al vespre, entre les quals hi havia membres del propi partit. També l'alcalde i regidors del govern van ser assetjats després de les votacions (vegeu l'edició d'ahir).

Lila Corominas és una de les persones que diumenge era dins el local on es feia el recompte, i ahir explicava que li van arribar a dir «puta». «Entenem el dolor, però no es poden tolerar aquestes agressions», apuntava, i denunciava que es tracta d'actituds «antidemocràtiques».

Entre els partidaris de l'espectacle ahir es percebia el disgust. Pablo Muñoz lamentava el resultat i va avançar que el poble, i sobretot el jovent, «en patirà les conseqüències». Manel Rivet també deia que «hi haurà un abans i un després». «Em sembla una tonteria el que s'ha votat i s'ha d'acceptar, però les conseqüències ja han començat», denunciava, en referència al fet que, segons deia, hi ha integrants de les penyes vinculats a altres activitats que han anunciat que se'n desvincularien.