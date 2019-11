Santpedor deixa de tenir vaquetes per la festa major per 46 vots de diferència

Només 46 vots de diferència d'un total de 2.308 van decidir ahir a la nit que les vaquetes deixin de formar part dels actes de la Festa Major de Santpedor, en una jornada que va acabar amb una escridassada a l'alcalde, Xavier Codina, per part d'un grup de mig centenar de persones a l'exterior de la biblioteca. El referèndum va donar la victòria al no per 1.150 vots, mentre que els partidaris del sí van sumar 1.104 butlletes. Hi va haver 33 vots nuls i 21 en blanc. «El poble ha parlat», va explicar Codina davant la premsa, i, posteriorment, davant dels partidaris del sí, que li van recriminar l'organització de la votació.

La jornada va transcórrer tranquil·la i va registrar una partipació molt alta –el 37,47 %: 2.308 vots d'un cens de 6.160 persones majors de 16 anys amb dret a prendre part en el sufragi–, va continuar amb una notable expectació durant gairebé una hora i mitja de recompte –amb la sala 1 d'octubre plena a vessar– i va acabar amb alegria i decepció gairebé a parts iguals, amb l'afegit d'algunes escenes de tensió a fora de la biblioteca Pare Ignasi Casanovas.

Després de la votació, Codina, que va destacar l'alta participació, va afirmar que «ara hem d'aplicar el resultat perquè aquest ha estat el mandat del poble». El batlle va experimentar en primera persona la indignació d'alguns dels partidaris del bàndol perdedor i, preguntat per si està preocupat per la divisió que evidencia el veredicte –un ciutadà li va recriminar que «ara tenim el jovent dividit»–, va dir que «és normal que hi hagi gent que estigui contenta i d'altres que no. Hem d'aconseguir acompanyar aquests darrers i trobar-hi una sortida».

Sobre la possibilitat que durant la festa major s'organitzi alguna altra activitat amb animals, Codina va apuntar que «cal valorar-ho amb l'equip de govern». Al poble hi governa una coalició formada per Esquerra i Junts x Santpedor: el representant d'aquesta formació, Antoni Puiggròs, va explicar que «entenc que hi havia una divisió que no havia sobresortit, i per això hem posat les urnes. El debat hi és, això és clar».

En el bàndol favorable a la continuïtat de la festa de les vaquetes, es va insistir en el malestar que ha causat el fet que en l'argumentari del cantó oposat hi hagin pres part persones del moviment animalista de fora de la localitat. «Segur que amb una participació més alta hauríem guanyat», explicava Charo Mira, membre de la Penya El Carajillo, una de les fundadores de la festa de les vaquetes: «Respectarem el resultat, és clar, no som salvatges, però ha de quedar clar que nosaltres no estem en contra dels animals, hi ha molta gent favorable a les vaquetes que treballa en granges, treballa amb animals».