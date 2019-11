El Consell farà un ple monogràfic per consensuar una posició sobre mobilitat

El Consell Comarcal del Bages fixarà durant les properes setmanes una posició comuna en relació a la mobilitat del territori. En el marc del ple ordinari de novembre, celebrat aquest dilluns al vespre, l'ens va acordar tractar de manera monogràfica el futur de la mobilitat terrestre i ferroviària del Bages properament en el marc del Consell d'Alcaldes i d'un ple extraordinari amb totes les forces polítiques representades.

El Consell també fixarà la posició a partir de les aportacions rebudes des del Consorci Viari de la Catalunya Central i proposa recuperar el consens del Manifest dels Alcaldes signat el 2015. El Consell valora que, des d'aleshores, s'han fet progressos en matèria de seguretat, a la C-55 especialment, però no hi ha hagut millores en matèria de competitivitat.

Els grups amb representació van acordar tractar de manera monogràfica la mobilitat al territori després que el grup del PSC presentés una moció a darrera hora que demanava al Consell incloure als pressupostos de la Generalitat el desdoblament de la C-55 i presentar una proposició no de llei, tot i que l'ens no té competències per fer-ho.

El Consell Comarcal del Bages, a través del Consorci Viari de la Catalunya Central, continua en contacte amb el Govern de la Generalitat per millorar la mobilitat al territori. Una de les vies passaria per trobar una solució que permeti descongestionar de trànsit el tram sud de la C-55 i traslladar part del volum de vehicles a l'autopista C-16. En les properes setmanes el Consorci Viari mantindrà una trobada amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per avançar en aquesta direcció.



S'aprova un pressupost de 14,6 milions d'euros

El ple de novembre també va donar llum verda al pressupost de 2020, que arriba als 14,6 milions d'euros, amb els vots favorables de l'equip de Govern (Esquerra i Junts per Catalunya), les abstencions dels grups del PSC, la CUP i En Comú Guanyem i el vot en contra de Ciutadans.

En el marc del ple també es va fer efectiva la renúncia del conseller Jordi Pesarrodona, d'Esquerra, i la presa de possessió del conseller de la CUP, Genís Rovira. Finalment, es van aprovar per unanimitat les mocions per avançar en la reforma horària i el manifest del 25 de novembre per combatre les violències masclistes. La moció contra la instal·lació d'una incineradora de residus a Cercs es va aprovar amb el suport de tots els grups i l'abstenció del PSC.