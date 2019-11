Delgado deixa la mesa del Parlament i se centra en l'alcaldia de Sant Vicenç

La diputada d'ERC al Parlament de Catalunya i alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, va renunciar ahir a la secretaria quarta de la mesa de la cambra catalana, càrrec que ocupava des de mitjan l'any passat, per centrar-se en l'alcaldia del seu municipi, a la qual va accedir el mes de juny, i en la seva maternitat. Delgado assegura que ha renunciat al càrrec per motius personals i professionals perquè «la mesa exigeix una dedicació i una flexibilitat que la meva situació com a alcaldessa, i també familiar, m'impedeixen tenir».

La bagenca va arribar a la secretaria quarta de la mesa el juny del 2018 per substituir a la igualadina Alba Vergés, que va ser nomenada consellera de Salut. Assegura que ja ho va fer amb dos condicionants: els resultats electorals municipals, que finalment la van convertir en alcaldessa del municipi, i la seva futura maternitat (va ser mare el gener d'aquest any). Per aquests motius, afirma que fa temps que volia deixar la mesa, en concret des que va accedir a l'alcaldia, «per portar a terme millor la feina al municipi i com a diputada» i alhora compaginar-la amb la seva maternitat. Segons l'alcaldessa, «les excepcionalitats del moment polític i les darreres convocatòries electorals» han fet que no decidís fins ara amb la direcció del grup parlamentari la data de la renúncia.

Delgado, que mantindrà l'acte de diputada, creu que en la seva situació «el més coherent i responsable és deixar que una altra diputada entomi aquest repte». Segons va detallar ahir ERC en un comunicat, la formació proposarà com a relleu la republicana Rut Ribas, diputada per Jovent Republicà, que prendria possessió del càrrec en la sessió d'avui o demà si rep l'aval del ple.

Tant Delgado com la resta de membres de la Mesa han estat advertits pel Tribunal Constitucional (TC) d'un possible delicte de desobediència per ignorar les resolucions de l'Alt Tribunal en haver tramitat les mocions sobre autodeterminació i sobre la monarquia, un fet que la bagenca ha desvinculat de la seva decisió de deixar el càrrec.

Adriana Delgado, que és periodista de professió, milita a Esquerra des del 2011 i és diputada al Parlament des del 2016, quan va ocupar l'escó de JxSí després de la mort de Muriel Casals.