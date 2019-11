Santpedor acordarà amb entitats i penyes de festa major com substituir les vaquetes

L'Ajuntament de Santpedor buscarà la complicitat de les pe-nyes que coordinen activitats de la festa major i d'entitats locals per decidir com s'omple el buit que deixarà la supressió de les vaquetes després que una ajustada majoria va votar diumenge a favor de treure aquesta activitat del programa. Ho gestionarà la Comissió de Festa Major, que ja integra representants de penyes i entitats, però que ara més que mai s'obre a rebre noves propostes i a debatre-les fins a assolir «un ampli consens», apunta l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina. Aposta per trobar alternatives en què «tothom es pugui sentir a gust i representat».

El resultat del procés participatiu de diumenge, en què el no a les vaquetes es va imposar tan sols per 46 vots de diferència, va evidenciar la divisió que hi ha a Santpedor en aquesta qüestió. Però per més estret que hagi estat el marge, «s'ha donat veu al poble i es van posar les urnes per acatar els resultats», diu Codina, i recorda que «tots els partits» van defensar aquesta consulta en campanya durant les últimes municipals.

Més que el resultat, a Codina l'ha sorprès la participació: el 37,47 % «és moltíssim», i això «també demostra que la gent tenia ganes de votar». A partir d'aquí, diu que pel que fa a l'Ajuntament, l'àrea de Cultura i, sobretot, la Comissió de la Festa Major (que precisament penja de l'àrea de Cultura) «haurem de veure què fem», però insisteix a buscar activitats «en què tothom es pugui sentir a gust». Assegura que fins ara no se n'ha parlat i per part de l'Ajuntament no es parteix de cap proposta ja d'entrada. «Deixarem passar uns dies per pair-ho», però amb la voluntat de començar-hi a treballar abans de Nadal, o a tot estirar, just passat festes, i amb la idea d'escoltar tothom. En aquest sentit, Codina fa una crida a la participació de la gent que vulgui formar part dels grups de treball vinculats a la Comissió de Festa Major.



«Caldrà reforçar les tardes»

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santpedor, Agustí Comas, s'expressava ahir en un sentit molt similar al de l'alcalde: «Parlarem amb tothom, i especialment amb les penyes» per reformular l'espai buit de la festa. La seva supressió «ha estat una decisió de poble, i estarem oberts a que el poble ens faci propostes».

Comas apunta que, de fet, des de la Comissió de Festa Major s'actuarà «com sempre», recollint propostes de col·lectius i entitats, però amb l'afegit que «ara hi haurà una qüestió més per consensuar sobre la taula». Recorda que fins ara, les tardes de dissabte i diumenge de festa major (quan es concentrava el gruix de les vaquetes) ja es feien altres activitats paral·leles a nivell de concerts i actes infantils, «i haurem de veure si es reforcen o s'introdueixen noves propostes», diu Comas, segons el que es consensuï entre tots. La qüestió «és mantenir l'activitat de tarda i sense excloure el públic que fins ara anava a les vaquetes». Com Codina, diu que ara per ara no hi ha cap proposta sobre la taula, si bé d'entrada pensa «en algun tipus d'activitat de caire cultural, de lleure i al carrer», que caldrà debatre i consensuar amb les seccions de treball que s'integren dins la Comissió de Festa Major.