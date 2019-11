L'Ajuntament de Castellbell demana que el Parlament aprovi desdoblar la C-55

El ple de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aporvat una resolució en què demana al Parlament de Catalunya que aprovi i incorpori com a obra prioritària al pressupost de la Generalitat el desdoblament del tram sud de la carretera C-55 entre Manresa i el propi municipi. En una sessió celebrada aquest dimarts, el consistori ha donat llum verd a un text en que denuncia "les mancances" del territori en matèria d'infraestructures, que també inclouen les nul·les inversions a la línia R4 de Rodalies fetes fins al moment". La petició es fa un mes abans que es compleixin quatre anys des que els alcaldes i alcaldesses del Bages denunciessin l'oblit del territori en una acció de protesta al peatge de la C-16, a Castellbell i el Vilar.

La moció, aprovada per unanimitat, demana que el Consell d'Alcaldes convoqui els batlles i alcaldesses de la comarca per consensuar una resposta davant la situació "d'estancament" de les millores a la C-55 i instar el debat d'una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya. El text demana que la Cambra catalana tiri endavant una Proposta de Resolució, prèvia reunió amb els grups parlamentaris, per aprovar el desdoblament de la C-55 i que es proposi la seva inclusió en el pressupost de la Generalitat com a inversió prioritària.

L'acord del ple de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar es traslladarà al Consell Comarcal del Bages, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, al Consorci Viari de la Catalunya Central, a la Plataforma No Més Morts C-55, als Ajuntaments de la comarca, als consells comarcals del territori i a altres entitats.