La passarel·la del barri de la Rosaleda de Sant Fruitós tindrà una rampa d'accés

L'Ajuntament de Sant Fruitós començarà aquest proper mes de desembre els treballs de construcció d'una rampa d'accés a la passarel·la de la Rosaleda. Aquesta estructura, que tindrà 85 metres de longitud, permetrà que vianants, ciclistes, gent amb cotxet o cadira de rodes puguin accedir a la passarel·la. La rampa disposarà d'una barana més alta del que és habitual per assegurar la seguretat dels usuaris.

Per tal que el desnivell d'accés sigui poc pronunciat, l'estructura estarà formada per un total de 8 replans intercalats que asseguraran que el pendent màxim sigui del 8%. Pel que fa a la il·luminació exterior es col·locaran llums led energèticament eficients, en consonància amb els que ja il·luminen la passarel·la. A la barana superior de la rampa, i al tram d'escala ja existent, s'hi col·locaran vidres translúcids per tal d'assegurar la protecció visual dels veïns de les cases de la Rosaleda.

El pressupost de les obres és de 257.805 euros i els treballs s'han d'executar en un termini màxim de 4 mesos.

La rampa que es començarà a construir en les properes setmanes complementarà els accessos ja existents a través de les escales i de l'ascensor, per tal de donar les màximes alternatives i garanties d'accessibilitat a l'usuari. Cal recordar que l'ascensor es va tornar a posar en servei el maig de l'any passat, després de fer-hi un seguit d'actuacions per resoldre'n les constants avaries que tenia, que havien obligat a tenir-lo aturat durant més d'un any i mig. Llavors s'hi va instal·lar una estructura a la part superior i una malla protectora als laterals per evitar l'escalfament de l'aparell, es va modificar el paviment exterior i s'ha impermeabilitzat la planta baixa de l'estructura per evitar que hi hagi filtracions. A banda, s'ha substituït la maquinària per nous aparells adaptats per treballar a l'exterior.