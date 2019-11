Món Sant Benet repetirà el Pessebre Vivent, que es podrà veure fins a cinc dies

Després del gran èxit de la primera edició, amb més de 3.000 visitants, Món Sant Benet repetirà aquest proper mes de desembre el seu pessebre vivent ambientat a l'època medieval. En aquesta ocasió, la representació nadalenca es podrà veure un total de cinc dies, un més que l'any passat, i incorporà noves escenes i nous personatges amb l'objectiu de consolidar l'espectacle. Hi haurà representacions els dies 21, 22, 26, 28 i 29 de desembre, a partir de les 6 de la tarda.

El Pessebre Vivent de Món Sant Benet té la singularitat de ser l'únic de Catalunya que es realitza dins d'un monestir, en un entorn patrimonial que data del segle X. L'espectacle combina escenes de la tradició nadalenca amb d'altres de quotidianes de l'època medieval. El muntatge compta amb un centenar d'actors i inclou efectes d'última generació. Enguany, com a novetat, al principi del recorregut incorporarà un espectacular mapping a la façana de l'església. També s'han repensat algunes representacions i haurà nous personatges i noves escenes, com una de protagonitzada per bruixes i proscrits.

Com en l'edició anterior, les estances del monestir s'aprofitaran per representar les diferents escenes clàssiques com l'anunciació, el naixement de Jesús o l'adoració, però adaptant el vestuari, l'atrezzo i les situacions a l'època medieval. En aquest sentit, el pessebre destaca per la singularitat del seu emplaçament, però també, per la recreació, en els detalls i la posada en escena, del monestir medieval.

Un dels aspectes rellevants de la iniciativa torna a ser la implicació, a banda de moltes persones a títol individual, d' entitats de la comarca. En aquest sentit, comptarà, com l'any passat, amb la complicitat d'associacions com el Mijac, la Catequesi o la Parròquia de Sant Fruitós i s'hi incorporen nous col·lectius com l'Associació per la Dansa Estudi Folk. El muntatge de Món Sant Benet s'ha incorporat a patir d'aquest any a la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya.