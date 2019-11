El PSC del Bages pressiona per posar data i pressupost al desdoblament de la C-55

El PSC del Bages reclama que es torni a posar sobre la taula la petició d'una resposta urgent per part de la Generalitat a les mancances que té la comarca en matèria d'infraestructures. Aquesta petició es fa un mes abans que es compleixin quatre anys des que els alcaldes del Bages denunciessin l'oblit del territori en una acció de protesta al peatge de la C-16, a Castellbell i el Vilar.

Una primera mostra de pressió s'ha fet, precisament en aquesta població bagenca, de govern socialista, on dimarts al vespre es va aprovar per unanimitat una moció que demana al Parlament de Catalunya que aprovi i incorpori el desdoblament de la C-55 entre Manresa i Castellbell com a obra prioritària al pressupost de la Generalitat.

El PSC volia sotmetre aquesta mateixa moció a votació del ple del Consell Comarcal que s'havia fet el dia abans, dilluns, si bé no va arribar a prosperar perquè ni els partits del govern (JxC i ERC) ni el conseller d'En Comú, no van aprovar la urgència de la moció.



Crítiques al govern comarcal

En un comunicat posterior, el PSC d'àmbit del Bages va qualificar de «molt greu» que l'equip de govern del Consell «impedís tractar aquesta moció i portar el tema al Parlament de Catalunya, on rau la sobirania del poble català, perquè es debati i es voti la necessitat de resoldre una de les problemàtiques més greus, en matèria de viabilitat, de tot el país».

Malgrat aquest episodi, el PSC diu que reiterarà la seva petició, i intentarà fer-la el màxim d'extensiva possible. De fet, l'acord aprovat per ple a Castellbell es traslladarà al mateix Consell Comarcal, a tots els grups del Parlament, al departament de Territori de la Generalitat, al Consorci Viari de la Catalunya Central, a la Plataforma No Més Morts a la C-55, als ajuntaments de la comarca i als consells comarcals del territori.



Es vol un acord de consens

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Bages, tot i haver rebutjat la urgència de la moció, va anunciar en aquella mateixa sessió la intenció de fixar una posició comuna en relació a la mobilitat del territori, i per això tractarà aquesta questió (tant pel que fa a la mobilitat per carretera com fer-roviària) en un ple monogràfic del qual s'ha de concretar la data.

El Consell tindrà en compte les aportacions del Consorci Viari de la Catalunya Central, que les properes setmanes ha de mantenir una trobada amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per tractar aquest tema.