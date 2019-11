Avinyó inicia l'obra a la Torre dels Soldats per restaurar i fer visitable el conjunt

Avinyó ha posat en marxa les obres per transformar l'antiga Tor-re dels Soldats, que formava part de la xarxa de telegrafia òptica militar durant la segona guerra Carlina de mitjan segle XIX, en un espai museïtzat i obert al públic on el visitant en pugui conèixer la història i els detalls a peu de terreny. Aquest conjunt monumental, un dels símbols patrimonials del poble, actualment ja és accessible però només mostra l'estructura de l'antiga torre, buida per dins, i les restes del fortí.

A causa del seu mal estat, les parets de la torre ja es van consolidar fa cinc anys per assegurar-ne l'estabilitat. Ara, aquest conjunt és objecte d'una intervenció de més abast per restaurar-lo i adequar-lo per fer-lo visitable amb unes condicions òptimes. La idea és mostrar com era i com funcionava aquesta torre des d'un vessant didàctic que complementi in situ el que ja s'explica a l'Espai Matiners que hi ha al poble, dedicat al combat que hi va tenir lloc durant la segona guerra Carlina del 1848, i on ja es fa referència al sistema de telegrafia òptica. Essencialment, es vol preservar el que hi ha ara i fer un recorregut didàctic que mostri com era i la seva relació en xarxa amb altres torres del voltant que no s'han conservat, com la d'Artés, per una banda, i la de Sant Feliu Sasserra, per l'altra.

L'actuació que ja s'està portant a terme afectarà tant la mateixa torre com el fortí i l'entorn, amb accessos inclosos. D'entrada, es fa una prospecció arqueològica al voltant de la torre i el fortí, que també es consolidarà; es farà la restauració del cos exterior i es procedirà als treballs interiors, on se centaran els esforços.

Bàsicament es preveu la construcció d'una escala de cargol metàl·lica que enllaci amb la passera perimetral a l'altura del que havia estat la primera planta i la plataforma allargada que hi haurà a nivell de la coberta. Tot plegat s'acompanyarà de panells explicatius sobre els elements que hi havia i el servei que donava la tor-re, mentre que la part superior servirà de mirador paisatgístic i interpretatiu sobre la funcionalitat del telègraf, amb vistes als turons d'Artés i Sant Feliu amb els quals es connectava l'aparell.

El projecte també preveu actuar a l'entorn i als accessos de la torre, amb una esbrossada i arranjament dels camins existents, i l'habilitació d'un aparcament per a tres vehicles i bicicletes i d'una zona de descans amb taules i bancs en una petita esplanada que hi ha poc abans d'arribar a la torre.

També s'aprofitarà l'espai per posar algun panell o maqueta interactiva sobre el funcionament del telègraf, i se senyalitzaran els accessos amb la previsió de marcar dues rutes, una de rodada i una altra per fer a peu.

L'obra ha estat adjudicada a l'empresa Vallvia per un cost de 133.884,30 euros, i ha estat possible gràcies al finançament de la Diputació de Barcelona, principalment a través del programa de reforma i millora d'equipaments locals, edificis singulars i elements patrimonials.

El projecte de l'obra es basa en el pla director de la Torre dels Soldats que van redactar els tècnics del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, i l'execució de les obres és dirigida i tutelada per tècnics d'aquest Servei.



Més d'un segle i mig d'història

La Torre dels Soldats d'Avinyó, situada al turó dels Solells de la Posa, es va construir el 1851 per l'exèrcit liberal en substitució de la que s'havia esfondrat a Oló, i com a sistema de vigilància, control, i tramesa d'informació sobre els moviments dels carlins. Unes dades que es transmetien telegràficament de torre en torre mitjançant una vuitantena d'estructures com aquesta que cobrien uns 800 quilòmetres distribuïts en diverses línies, que comunicaven Barcelona amb Lleida, Solsona, Manresa, Vic i Girona.