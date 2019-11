El grup municipal del PSC a Santpedor demana que es mantinguin les vaquetes

El grup municipal del PSC a Santpedor, Progrés Municipal, exigeix que no s'eliminen les vaquetes de la festa major. A través d'un comunicat, creuen que amb un resultat tan ajustat –la diferència va ser de 46 vots- no s'hauria de "prescindir de l'acte" i el que caldria és buscar una alternativa pels que són contraris a aquest espectacle. "Si la festa major ha de ser una festa de tots, amb la seva diversitat, s'haurien de mantenir les vaquetes", apunten, tot subratllant, però. que s'ha de seguir vetllant "pel benestar" de l'animal. En cas contrari, "seríem els primers a oposar-nos", afegeixen.

Progrés Municipal, a l'oposició, té dos dels 13 regidors del govern municipal. En el comunicat apel·en al fet que les vaquetes són un dels plats forts de la festa major i que cal "respectar la feina" dels que any rere any l'han fet possible.

Malgrat que la formació "respecta" els resultats de la consulta, opina que "amb un resultat tan ajustat no s'ha de prescindir d'aquest acte" i que el que s'ha de fer és buscar "una alternativa atractiva" pels que en són contraris.



Condemna a la protesta



En paral·lel, en el mateix text, la formació ha volgut condemnar els insults que van patir alguns membres de l'equip de govern i els contraris a les vaquetes després de coneixes els resultats i mostrar públicament el seu suport. "Tothom és lliure d'opinar el que vulgui i Santpedor no ha de ser una excepció", afegeixen.