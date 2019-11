El PSC reclama que no s'elimini l'acte de les vaquetes de la festa de Santpedor

El grup municipal del PSC-Progrés Municipal de Santpedor, que és a l'oposició a l'Ajuntament, reclama a l'equip de govern (ERC i Junts per Santpedor) que no s'eliminin les vaquetes de la festa major, malgrat el resultat del procés participatiu en forma de consulta que es va fer diumenge passat.

Cinc dies després de la votació, els socialistes van fer públic ahir un comunicat en què valoren que amb un resultat tan ajustat (cal recordar que la diferència entre el sí i el no a l'eliminació de les vaquetes va ser de 46 vots) «no s'hauria de prescindir de l'acte» i que el que caldria és «oferir una alternativa per a tota aquesta gent que amb un criteri totalment respectable no vol les vaquetes a Santpedor». «Si la festa major ha de ser una festa de tots, amb la seva diversitat, s'haurien de mantenir les vaquetes», apunten, però subratllen que s'ha de seguir vetllant «pel benestar» de l'animal i que, en cas contrari, «seríem els primers a oposar-nos-hi», afegeixen.

Progrés Municipal té 2 dels 13 regidors del govern municipal. En el comunicat, apel·la al fet que les vaquetes són un dels plats forts de la festa major. «Cal recordar que l'origen d'aquesta gran festa major són les vaquetes, hi ha persones que any rere any han vetllat per dur-les a terme i a poc a poc s'han anat formant més i més penyes», diuen els socialistes, que afegeixen que «cal respectar la feina feta tants anys per aquestes persones, que són la primera pedra d'aquesta festa major que tots estimem, tant els que han votat que sí com els que no ho han fet».

El grup del PSC subratlla que «aquests resultats ens estan dient que la meitat de la gent que va votar vol una alternativa a les vaquetes i en canvi l'altra meitat vol mantenir-les», i que «hi ha molts santpedorencs i santpedorenques que gaudeixen d'aquest acte, però també s'ha de vetllar pels qui no el volen. S'ha de buscar una alternativa atractiva per a aquest vilatans perquè puguin gaudir tant o més com els que gaudeixen amb les vaquetes». Els socialistes condemnen els insults que van patir alguns membres de l'equip de govern i els contraris a les vaquetes després de saber-se els resultats.