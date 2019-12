L'equip de govern de Sant Joan aprova el pressupost amb el suport de Ciutadans

Nova polèmica al ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. L'equip de govern en minoria, format per Alternativa per Sant Joan i el PSC, va aprovar dijous el pressupost municipal gràcies a l'abstenció de Ciutadans. La resta de formacions de l'oposició –ERC, Junts per Catalunya i Compromís amb Sant Joan– van abandonar la sessió abans de la votació perquè consideren que el govern va aprofitar que encara no s'havia fet efectiu el relleu del regidor d'ERC Jordi Pesarrodona, que va renunciar el càrrec el ple passat, per capgirar la majoria i poder aprovar un pressupost per al 2020 que puja a 9,6 milions d'euros.

L'aprovació dels comptes va tornar a posar sobre la taula les desavinences que hi ha entre govern i oposició. ERC, Junts i Compromís havien demanat al govern de Solernou que si la Junta Electoral encara no havia fet arribar la credencial de la nova regidora d'ERC, Emma Cachón, un dels seus membres s'absentés o s'abstingués en la votació del pressupost per respectar la representativitat que havia sorgit de les urnes. Davant la negativa del govern de fer-ho, les tres formacions van decidir abandonar els seus llocs.

L'alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, deia ahir que l'equip de govern «va considerar que en cap moment alteràvem les majories i, per tant, no havíem de fer aquest gest», alhora que va recordar que «teníem l'abstenció de Ciutadans». Solernou es mostrava satisfet d'haver pogut aprovar un pressupost després de tres anys prorrogat «malgrat hagi estat amb un partit que no és de la nostra ideologia, però ells han entès que era un pressupost de poble per tirar endavant millores». Tot i així, reconeix que li hauria agradat arribar a un consens amb la resta de forces polítiques.

El portaveu de Compromís amb Sant Joan, Albert Marañón, assegura que l'alcalde els va dir aquesta setmana que comptessin «amb el 99,5% que buscaria un mecanisme perquè la majoria no quedés alterada». Com que finalment això no va ser així, es pregunta «qui representa el 0,5% restant, perquè és amb qui m'asseuré a negociar la propera vegada». Per això, assegurava que «comencen a estar cansats que l'alcalde insisteixi en la seva voluntat de diàleg i després això no es tradueixi a la pràctica i sigui incapaç d'assumir el lideratge».

El cap del grup municipal d'ERC, Ramon Planell, també lamentava que el govern «no hagi respectat la representativitat dels grups», cosa que ja va passar el mes de setembre, i «quan passa més d'una vegada comences a pensar que hi ha mala fe». Gil Ariso, cap del grup de Junts per Sant Joan, creu que el govern «podia haver tingut una deferència i no aprofitar-se del retard de la Junta Electoral per aprovar temes importants com el pressupost». A més, considera que no s'ha tingut prou temps per treballar-lo i que «tothom se'l faci seu».

Compromís també ha lamentat que «un govern que diu voler aprofundir en polítiques socials i feministes, podent escoltar les nostres propostes s'hagi decantat per les de Ciutadans». Per a Marañón, el pressupost té diverses «mancances», principalment centrades en els serveis socials. «No podem acceptar les retallades en aquest àmbit», diu. També hi troba a faltar propostes d'habitatge, medi ambient i educació.



«S'han inflat els ingressos»



ERC presentarà al·legacions al pressupost perquè creu que «s'han inflat els ingressos, que s'han incrementat en 400.000 euros», la qual cosa «podria portar l'Ajuntament a haver de fer un pla d'ajust i hi estem totalment en contra, després de la feinada que hem tingut en els darrers vuit anys per tenir les finances sanejades».

De la mateixa opinió és el grup municipal de Junts. «Trobem els ingressos molt inflats per quadrar-los amb les despeses, que són gairebé totes estructurals, i no preveu cap mena d'inversió», apuntava Ariso, que també va afegir que havia demanat, sense èxit, la retirada del ple del punt del pressupost perquè hi ha «un error important amb un ingrés que no està justificat» referent a uns diners que l'Ajuntament va deixar al Patronat, que gestiona la residència. Així, assegura, «l'aprovació del pressupost no és legal» i hi presentaran al·legacions. ERC també considera que els comptes tenen altres mancances, com el fet que no s'hagi previst cap partida per als terrenys on el ple s'ha compromès a fer el nou institut Cardener, ni per fer l'aula d'estudi aprovada en el darrer mandat.



Un pressupost «de mínims»



El pressupost de l'Ajuntament puja un total de 9.661.000 euros i el del Patronat, 1.435.000. Segons Solernou, es tracta d'un pressupost «de mínims», amb l'objectiu de garantir el finançament dels serveis i equipaments públics actuals. «És un document de base» per començar a treballar per atraure nova inversió empresarial que permeti desenvolupar el pressupost dels anys vinents, conscients també «que caldrà apujar alguns impostos».