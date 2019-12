Monistrol reubica l'ajuntament de manera temporal per obres

Monistrol de Montserrat ha penjat el cartell de tancat per obres a l'edifici de l'ajuntament i ha traslladat temporalment les oficines a can Gibert i al local +K Jove mentre durin els treballs. L'edifici podria tornar a obrir portes passat Setmana Santa, tot i que la feina es podria allargar si finalment el consistori decideix incloure un annex a les reformes que no s'havia previst però que està estudiant (vegeu desglossat).

Els treballs han començat aquesta mateixa setmana amb el trasllat i l'inici de les obres, que consisteixen en un reforç estructural per assegurar l'estabilitat dels sostres de les tres plantes que té l'edifici. També es renovarà tot l'enllumenat interior.

S'actuarà tant al sostre de la planta baixa com als altres dos, majoritàriament amb la col·locació de bigues, o bé, en el cas de les golfes, d'altres mecanismes de reforç per la part superior, segons ha explicat l'alcalde, Joan Miguel. Són estructures velles que en alguns casos daten de final del segle XIX i els calia una consolidació, tenint en compte que s'havien fet millores a la façana i actuacions puntuals als sostres, però mai una obra de reforç més completa.

Feia temps que l'Ajuntament tenia aquest projecte sobre la taula i, de fet, ja el volia executar l'estiu de l'any passat, però va quedar desert i l'obra es va haver d'ajornar. Fa uns mesos es va aconseguir tancar una subvenció de la Diputació per a edificis singulars per destinar a la reforma elèctrica. Inicialment no es preveia, però s'ha optat per aglutinar els dos projectes, il·luminació i reforç, «i fer-ne un de sol», aprofitant també un ajut a través de les meses de concertació de la Diputació per a la resta de l'obra. Té un cost de 101.000 euros i es podrà cobrir en la seva totalitat amb subvencions.

Els vigilants municipals, els jutjats i els serveis socials s'han traslladat a la primera planta de can Gibert, i secretaria, serveis tècnics, administració i alcaldia, a la segona. Els plens també es faran a can Gibert, mentre que l'Oficina d'Atenció Ciutadana s'ha ubicat al local +K Jove.