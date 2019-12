Esteller destaca a Sant Joan la necessitat de trobar fàrmacs específics per a cada càncer

L'investigador Manel Esteller va ser el convidat del darrer sopar-tertúlia organitzat per Amb Salut. L'empresa, que elabora projectes, ofereix assessorament i formació per a la millora de la salut i el benestar de les persones, ja fa més de dos anys que programa i celebra amb èxit aquest tipus d'esdeveniments. La sessió, que va comptar amb la participació d'una seixantena d'assistents i va estar conduïda per la directora científica i doctora per la Universitat de Girona Marta Vilanova-Vilà, es va dur a terme al Soterrani de l'Hostal Soler, a Sant Joan de Vilatorrada.

Manel Esteller, doctor i investigador, va ser un dels pioners i és un dels líders mundials en investigació epigenètica. Durant deu anys ha estat Director del Programa d'epigenètica i biologia del càncer a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i, des de fa aproximadament un any, és Director de l'Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras.

Durant la vetllada, Esteller va explicar de manera molt divulgativa i entenedora un concepte que pot semblar, a primer cop d'ull, molt complex: l'epigenètica. "L'epigenètica fa referència al control dels gens, a les marques químiques que el controlen". Amb aquesta definició Esteller va iniciar la seva intervenció, tot fent referència a qui van ser els pares de les teories de l'evolució, la genètica i les mutacions, des de Darwin fins a Lamark.

A través d'una sèrie d'exemples, gràfics, imatges i dades, el director de l'Institut de Recerca Josep Carreras, va parlar sobre les diferències entre la genètica i l'epigenètica, les diferències epigenètiques que existeixen entre alguns humans, els genomes, la relació entre la genètica i l'evolució, en com afecten els gens al càncer i com poden detectar i tractar alguns tipus de càncer.

En aquest sentit, Esteller va posar èmfasi en la necessitat de seguir investigant per tal d'aconseguir trobar fàrmacs i tractaments específics per a cada tipus de tumor, personalitzant-ne la cura. Aquest estudi parteix de l'anàlisi exhaustiu i de la comparativa de "la fotografia genètica" de milers de persones que pateixen o han patit càncer. En relació a la finançament per a dur a terme aquestes investigacions, va fer palesa la necessitat d'augmentar la inversió que s'hi destina, que en aquests moments només és de l'1 % del pressupost.

Un cop finalitzada la seva intervenció, es va obrir un torn de preguntes. Els diferents assistents van poder conversar amb el ponent i resoldre els seus dubtes i inquietuds. Va ser en aquesta part de la sessió on Esteller va entrar en detall en com podem, a nivell personal, influir per tal que el nostre epigenoma no muti. L'investigador va apuntar que hi ha un 50% de factors que són hereditaris amb els quals no podem intervenir, però el percentatge restant ve directament influenciat pels nostres hàbits de vida: una dieta equilibrada, evitar el sedentarisme, respectar les hores de son, evitar totalment la ingesta d'alcohol i tabac, reduir l'exposició a les emissions de gasos contaminants i mantenir una vida social activa.